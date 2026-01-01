參選到底！竹市議員未獲提名 樹下里長蔡志堅退出民眾黨

參選竹市議員未獲民眾黨內提名，樹下里長蔡志堅今天宣布退出民眾黨，且將以無黨籍參選竹市香山區市議員。（取自蔡志堅臉書粉專）

2026年第一天就有民眾黨員出走、下車！新竹市民眾黨籍樹下里長蔡志堅今天在社群粉專發文已遞交退黨申請，並宣布以無黨籍參選竹市香山區市議員選舉。蔡志堅的退黨聲明與出走，疑不滿參選香山區市議員未獲黨內提名，間接點燃民眾黨員間角力與矛盾，更掀起民眾黨2026竹市議員選舉茶壺風暴。

民眾黨新竹黨部執行長顏仕昂回應，針對個別選區候選人的選戰規劃，民眾黨始終堅持公平、公正、公開的評選程序，透過機制，為每個選區評選出最合適的人選。面對2026年地方選舉，民眾黨將全力輔選已完成提名程序的黨籍參選人，以力保提名者當選為核心目標。

蔡志堅可說是民眾黨內年輕黨員代表，擔任里長期間除主動配合高虹安市府宣傳市政工作，就連高虹安頻跑法院，蔡志堅也到法院出席力挺；大罷免期間，也可看到蔡志堅積極反罷免，支持同黨市長高虹安。如今未獲黨內提名參選香山區市議員，蔡志堅憤而決定離開民眾黨，並以無黨籍參選市議員，將與獲民眾黨提名參選香山區市議員的葉國文，形成黨內互打局面，也投下黨內角力與卡位的震撼彈。

蔡志堅今天發了近千字長文，說明為何決定退出民眾黨。他說，政黨的框架與立場，有時反而成為與不同聲音溝通的隔閡。在香山，鄉親在乎的是路平不平、長輩有沒有人顧、孩子能不能在地安學。這些民生問題不應該有顏色，更不該在政黨攻防中被犧牲。離開政黨，是一次「人生規劃的重整」。他決定脫下黨服，不再受限於黨派的意志，且以無黨籍身分投入香山區市議員選舉。

