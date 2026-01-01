包場看《冠軍之路》 林俊憲：盼一棒接一棒、世代交替

立委林俊憲親切與棒球隊球員們擊掌鼓勵互動。（林俊憲服務處提供）

記錄台灣在世界棒球12強賽奪冠歷程的紀錄片《冠軍之路》，今（1日）上映，民進黨立委林俊憲舉辦電影包場活動、邀請南市崇學、立人、永信等國小少棒隊，及安平國中女子壘球隊與社區棒球隊一同觀影，透過紀錄片回顧台灣棒球的奮鬥歷程，也為未來棒運世代注入信心與勇氣。

中華職棒會長蔡其昌、紀錄片導演龍男·以撒克·凡亞思、立委林宜瑾、南市議員朱正軒也都出席映後座談會。蔡其昌指出，透過這部冠軍之路電影，把我們台灣人愛棒球的心情勾勒出來，才會更凸顯這座冠軍盃的意義；另外也能從中看到台灣棒球歷史的重量。

紀錄片導演龍男·以撒克·凡亞思表示，新年的第一天能和大家重溫台灣棒球的榮耀時刻，特別感動，支撐影像工作者的不只是對工作的責任感，更是對棒球的熱愛，這部影片就是把球迷的情緒、世代傳承與認同的渴望化為影像，交織出台灣棒球的冠軍時刻。

林俊憲表示，許多人提到「冠軍之路」，會想起2024年那場熱血沸騰的關鍵戰役，但他心中的起點其實要回溯到2013年世界棒球經典賽。當年台灣與日本隊激戰到延長賽，最終遭到逆轉，留下不甘與遺憾，卻也因此讓棒球重新凝聚全民的熱情。

歷經10多年的累積與世代接力，當年的選手變成教練、小球員成為選手，台灣終於在世界最高層級賽事中擊敗強敵、奪下全球冠軍，《冠軍之路》不只是奪冠的紀錄，更是一條不斷向前、持續接棒的成長軌跡。

林俊憲也以棒球比喻社會發展、強調一棒接一棒、世代交替的重要性。他表示自己投入台南市長選舉、並鄭重承諾，若有機會承擔台南市長這更大的責任，將持續推動台南三級棒球發展，建立更完整、系統性的運動人才培育體系，結合政府、民間與學校力量，提供穩定資源、引進運動科學訓練、更新設備與運動防護，給予選手全方位支持。

在提升城市棒球風氣方面，林俊憲說要感謝中華職棒會長蔡其昌的努力，統一獅隊明年起將進駐台南安南區亞太棒球場展開新賽季，也期待未來台南球場能進一步開放給市民使用，讓更多人能「打棒球、看棒球、愛棒球」，持續擴大棒球人口與基層土壤。

立委林俊憲包場邀請南市部分少棒隊小球員、社區球隊球員觀看棒球勵志電影《冠軍之路》。（林俊憲服務處提供）

