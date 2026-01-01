深夜排隊迎戰今年首個立法院會！民進黨團：堅持到底

立法院民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

今天是2026年元旦，明天將迎來今年首個立法院會，民進黨團書記長陳培瑜今晚透露，民進黨團晚上8時抵達議場門口，開始排隊，盼明日院會先處理民進黨團提出的報告事項和討論事項，包含行政院版財劃法、115年度中央政府總預算案、1.25兆強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算等。

陳培瑜說明，民進黨團提出的有行政院版財劃法、115年度中央政府總預算案、1.25兆強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算、被擋了將近800次的立委赴中報備的國安案、程序委員會已被藍白實質癱瘓的譴責案、譴責中共軍演案、外送員專法。

陳培瑜續指，事實上，本週二的程序委員會，理該拍板定案的就是本週五的院會議程。就算三黨沒有共識，也還是必須審定議程，週五才能順利召開院會。但很遺憾的是，藍白不敢承認在程序委員會阻擋法案、也不願意說明阻擋國防預算的動機、更不肯面對三次惡修財劃法導致總預算無法送審；再加上藍白還有許多逕付二讀、不敢在委員會實質討論，只是無止盡掏空國庫的肉桶法案。

陳培瑜批評，因此已經有數不清的週五院會變成了必須先協商議程、再協商要處理的法案、每一個法案有多少人可以發言表示意見的「無效率院會」。也就是說現在的立法院，歹戲拖棚的藍白惡修法律在先，毫無能力的韓國瑜院長只想過水協商在後。再加上藍白聯手持續不斷地在表決前才提出的再修正動議，在院會表決時終究還是變成了實質的法律條文。因此立院混亂的罪魁禍首正是只搞鬥爭、不顧民生的藍白在野黨。

「民進黨團還是要堅持到底！」陳培瑜強調，持續要求讓115年度中央政府總預算付委審查、持續支持院版財劃法和1.25兆防衛韌性條例和預算，並且盡速讓赴中報備的法案順利過關。

至於明天週五院會，藍白是不是會繼續阻擋？陳培瑜說，對於凡事必稱習近平、搶著做習共政權的最佳代言人國民黨主席鄭麗文來說，就來看看她要如何整頓內部矛盾，讓立法院長韓國瑜、立法院國民黨團願意讓程序委員會恢復功能，實質推進各項法案和預算案。

