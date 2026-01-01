為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    新年朝野僵局提解方 張啓楷：賴政府執行多數民意修法結果

    2026/01/01 20:58 記者林哲遠／台北報導
    立法院民眾黨團副總召張啓楷今日受訪時呼籲，賴清德總統應尊重且執行多數民意修法的結果，對目前的僵局才有解。（資料照）

    立法院民眾黨團副總召張啓楷今日受訪時呼籲，賴清德總統應尊重且執行多數民意修法的結果，對目前的僵局才有解。（資料照）

    今天是2026年元旦，面對藍白財劃法、反年改等修法，民進黨政府分別以不副署與不公布、聲請釋憲及暫時處分反制；同時，在野黨則在程序委員會中封殺今年度中央政府總預算、賴總統所提軍購特別條例等，朝野雙方陷入僵局。立法院民眾黨團副總召張啓楷今日受訪時呼籲，賴清德總統應尊重且執行多數民意修法的結果，對目前的僵局才有解。

    張啓楷指出，大罷免大失敗後，在野所提財劃法、年改等廣大民意為基礎的修法，民進黨仍漠視民意所呈現的國會修法結果；同時，民進黨政府總預算不編入立法通過軍人加薪等預算，賴總統所提1.25兆軍購經沈伯洋委員證實根本沒有細說要買什麼，之前所買的戰機F16-V還可能拖到2030年才能交貨完，前帳未清。

    張啓楷強調，以上這些不合理的事情才是朝野僵局的原因，賴清德總統及民進黨政府只能重新反省改進自身的頑固及無理，真正與在野和解、尊重且執行多數民意修法的結果，對目前的僵局才有解。

