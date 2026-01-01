陳佩琪哭窮稱柯家「負債數千萬」 網狠酸：再踩飛輪就有了！

陳佩琪聲稱自家已經負債數千萬。（資料照）

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，新年第一天就在社群哭窮，聲稱自家已經負債數千萬，讓大批網友直呼傻眼。

陳佩琪元旦在臉書發文，再次幫老公喊冤，「一個25年的重症醫師、八年的首都市長、 五年的創黨黨主席，竟莫名其妙被冠上貪汙、圖利罪名抓去關了一年……一整年被銬上手銬，豬狗不如的被在北所和北院之間拖行著，人性黑暗，悲慘世界、生靈塗炭，竟活生生在21世紀的台灣上演。」

「 法律實在叫人不懂， 站在ATM前就是財產來源不明，買辦公室、房貸隔年還清，就有貪汙嫌疑？換房讓全家有個安靜的生活空間，看房也是貪汙鐵證？這樣法院就要來搜索？檢察官隨便掰個理由，竟然法官也都同意了……」

陳佩琪還稱，「說他貪汙幾千萬，家裡的錢都是我在管的，請問貪汙的錢在哪裡？ 他貪到哪裡去了？我們因為他的官司，已經負債數千萬了，也賠掉了累積多年的退休金，這樣還要說我們貪汙？現在最大的願望、也是我明年的新年新希望，就是希望自己能再找個有收入的工作來維持夫妻生計。」

對此，粉專「打馬悍將粉絲團」忍不住吐槽「妳之前不是才在看豪宅……」。網友們也紛紛砲轟，「孩子不是爽出國？裝啥呢」、「叫老公再騎飛輪就有生計了」、「這樣真的太假掰了，但就是有人信」、「實在聽不下去」、「去土城裡面就不用擔心吃住了」、「開始裝窮打悲情牌」、「又想募款了嗎？」、「一過年就開始演戲」、「債千萬還去看億元豪宅？還可提供小孩的海外留學費用？騙鬼喔？」

