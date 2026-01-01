稱高雄跨年超強卡司是柯志恩功勞 「主辦方」狠打臉小草！

高雄跨年超強卡司吸引爆滿觀眾。（資料照，記者李惠洲攝）

高雄跨年晚會請來人氣樂團告五人、八三夭、南韓「水彈女王」權恩妃等超強卡司，人潮爆棚，沒想到網上有小草聲稱，今年卡司是將代表國民黨參選高雄市長的藍委柯志恩私下去喬的，要高雄人想清楚接下來的地方大選要投給誰，結果秒遭網友砲轟造謠。今天（1日）還有自稱去年高雄跨年活動主辦方直言，高雄能有這樣的演出陣容，要感謝的是現在的高雄市府，跟柯志恩沒關係！

一個Threads帳號名叫「白鳥麗次」、自介打上「台灣人的選哲 草根魂」的小草，昨天發文稱「高雄今天卡司都是全台灣最頂的，告五人、芒果醬、權恩妃、831等等，其實都是高雄市長參選人柯志恩私底下去拜託協商，才有今天如此浩瀚陣容。高雄人真的很幸福，明年市長是誰高下立判。」

貼文一齣旋即引發熱議，「造謠爽了沒，到底關柯志恩屁事？」、「這鬼話有人信？」、「這也要蹭，有夠噁心」、「每個都病成這樣，真擔心拖垮健保！」、「搶功勞也要搶讓人家能信的」、「這是幻想文嗎」、「他們的平行宇宙好難理解」、「睜眼說瞎話」、「笑死，這種跨年商演還需要她去拜託才有藝人願意來嗎？她是什麼咖小？造謠可以多用點腦子嗎？」

今天還有位自稱是去年高雄跨年主辦方人員的網友發文，「身為去年高雄跨年的主辦方，我來說兩句。首先，去年我們是製作公司得標，都不用任何政治人物幫忙協調藝人，更何況今年是年代；第二，高雄跨年做標書時就需要拿到每個藝人的意向書，跟柯志恩也沒關係；第三，高雄市有這樣的陣容，該感謝的除了陳其邁之外，幕後推手是李懷仁副市長、張家興副祕、項賓和局長；第四，歡迎藍白來戰，歡迎質疑，只要不怕被打臉，尤其是白的，我有很多八卦可以掀出來呢！」

該文曝光短短幾小時就吸引上萬人按讚，遠超原本的造謠文，甚至釣出不少曾接過地方政府標案的人留言，「沒備標過的人才講得出這種話吧，服務計畫書含外部合作意向書是常識」、「笑死，我來補一刀，做過臺灣好幾個縣市政府的標案，其中最愛凹廠商，無理到我們差點想解約的，就是韓國瑜時期的觀旅局」、「簡單說，投標就要提表演人，而且像歌曲版權一樣要附證明，還要協調？」、「柯志恩跟他的支持者麻煩了解一下高雄會有現在的所有一切都跟他們沒有關係！」

而該名「白鳥麗次」後來被抓包疑似是假帳號，還因為盜用某棒球運動粉絲團的創作圖樣當頭貼，假冒該粉絲團在網上發一些政治意味濃厚的貼文，導致部分網友誤解原粉絲團。受害的粉絲團昨天就發文表示已提告，「白鳥麗次」也趕緊關閉帳號，目前已經無法瀏覽該帳號頁面。

一位自稱去年高雄跨年活動主辦方跳出來直言，高雄能有這樣的演出陣容，要感謝的是現在的高雄市府，跟柯志恩沒關係。（圖翻攝自Threads）

