鄭麗文出席聯合祭祖大典 祈求中華兒女不再自相殘殺

國民黨主席鄭麗文出席中華民族聯合祭祖圓滿大典，受到現場信眾熱烈歡迎。（記者謝武雄攝）

國民黨主席鄭麗文今出席中華民族聯合祭祖圓滿大典，她除循古禮宣讀祭祖文外，也提到當下必須攜手共創的就是台海兩岸和平，在和平的基礎上進行和解、合作，為兩岸、全世界中華兒女，也為全人類貢獻智慧與努力，在此大家一心一德共同發下宏願，未來中華兒女不再自相殘殺，用大家的智慧、努力，共創和平繁榮、康莊大道，最後祝中華民國風調雨順、國泰民安。

中華民族聯合祭祖圓滿大典在國立體育大學體育館舉行，鄭麗文是在秘書長李乾龍陪同下出席大典，她致詞時也提到，很難得元旦齊聚一堂為國家共同祈福，中華民族慎終追遠，永遠不會忘記前人種樹，所以這是中華民族偉大的文明傳承，現今在台澎金馬創造民主自由社會，希望將大家的福報帶給全世界的中華兒女，並且造福貢獻給全人類。

中華民族聯合祭祖圓滿大典是於今天下午1點到5點在國立體育大學體育館舉行，由唯心聖教禪機山仙佛寺、唯心聖教中華民族聯合祭祖總會、唯心聖教功德基金會聯合主辦，儀式由宗主混元禪師主持，現場湧入上萬信眾到場。

