為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文出席聯合祭祖大典 祈求中華兒女不再自相殘殺

    2026/01/01 18:24 記者謝武雄／桃園報導
    國民黨主席鄭麗文出席中華民族聯合祭祖圓滿大典，受到現場信眾熱烈歡迎。（記者謝武雄攝）

    國民黨主席鄭麗文出席中華民族聯合祭祖圓滿大典，受到現場信眾熱烈歡迎。（記者謝武雄攝）

    國民黨主席鄭麗文今出席中華民族聯合祭祖圓滿大典，她除循古禮宣讀祭祖文外，也提到當下必須攜手共創的就是台海兩岸和平，在和平的基礎上進行和解、合作，為兩岸、全世界中華兒女，也為全人類貢獻智慧與努力，在此大家一心一德共同發下宏願，未來中華兒女不再自相殘殺，用大家的智慧、努力，共創和平繁榮、康莊大道，最後祝中華民國風調雨順、國泰民安。

    中華民族聯合祭祖圓滿大典在國立體育大學體育館舉行，鄭麗文是在秘書長李乾龍陪同下出席大典，她致詞時也提到，很難得元旦齊聚一堂為國家共同祈福，中華民族慎終追遠，永遠不會忘記前人種樹，所以這是中華民族偉大的文明傳承，現今在台澎金馬創造民主自由社會，希望將大家的福報帶給全世界的中華兒女，並且造福貢獻給全人類。

    中華民族聯合祭祖圓滿大典是於今天下午1點到5點在國立體育大學體育館舉行，由唯心聖教禪機山仙佛寺、唯心聖教中華民族聯合祭祖總會、唯心聖教功德基金會聯合主辦，儀式由宗主混元禪師主持，現場湧入上萬信眾到場。

    國民黨主席鄭麗文出席中華民族聯合祭祖圓滿大典，受到現場信眾熱烈歡迎。（記者謝武雄攝）

    國民黨主席鄭麗文出席中華民族聯合祭祖圓滿大典，受到現場信眾熱烈歡迎。（記者謝武雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播