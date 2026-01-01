英法等多國接連發聲關切中共軍演 學者分析背後2因素

中共去年底對台無預警發動「正義使命–2025」軍演。圖為空軍於去年底軍演中監控中共殲16型機。（資料照，國防部提供）

中共日前對台無預警發動「正義使命–2025」軍演，多國齊聲譴責、關切。政治大學東亞所教授丁樹範指出，西方國家對台海和平關注度大幅提高，是因為俄羅斯入侵烏克蘭與裴洛西訪台後中國大規模軍演兩大因素。

丁樹範指出，自從美國時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪台後，中國隨之舉辦大規模軍演，讓鄰近的日本提高警覺性，憂心若台灣落入中國手裡，恐使日本海線運輸遭切斷；西方國家也在俄羅斯入侵烏克蘭後，將兩岸關係與俄烏關係對比，大幅提高對台關注程度。

丁樹範分析，由於俄羅斯入侵烏克蘭與裴洛西訪台兩個客觀因素，讓西方民主國家對台關注大幅提高。

有別於中國固定拉攏俄羅斯、古巴、塞爾維亞等長期友中國家，在軍演後為中發聲；英國、法國、德國、加拿大、澳洲、日本、菲律賓等理念相近國家，在中共發起軍演後接連主動對台海和平表達關切。

丁樹範認為，這種西方大幅度的關注度提高，我國政府若要做宣傳達到此效果，成本極高，我國是付不起的；對中國來講，僅有俄羅斯、巴基斯坦、全球南方國家等會站在中國一邊。

至於美國政府部門本次未主動對中國軍演發聲，丁樹範指出，一方面可能是因為川普預計四月將與中國國家主席習近平會面，美方不希望在會面前產生新的美中摩擦，另一方面則是川普自上任以來，一直有想要淡化台灣議題的趨勢。

