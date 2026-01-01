高虹安宣布新竹小巨蛋願景 綠議員：一堆跳票畫大餅還能信？

新竹市長高虹安元旦升旗提新竹小巨蛋孵蛋願景，綠營議員諷高2025年全區12座空橋完工已跳票，市民還信嗎？（新竹市府提供）

新竹市長高虹安今天在元旦升旗典禮上，宣布將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，擬規劃蓋建結合國際賽事、大型演唱會及科技產業會展功能的多功能場館，期盼未來的小巨蛋不僅是運動場館，更將結合文化、音樂、展演與科技交流功能。

對高虹安所提元旦願景，綠營議員楊玲宜建議高虹安先完成2022年選舉政見承諾，包括已跳票的2025完成全區12座空橋、爭取WBC重啟竹市棒球場、果菜市場遷建等，不要因今年是選舉年，又說空話畫大餅。

楊玲宜說，比起新竹小巨蛋更重要的還有進行中的市政工程，包括市立總圖書館、國際展演中心與第一座科學天文博物館的兒童探索館，這些建設皆停滯原地打轉，更別說客雅溪水資源第二期擴建案與新竹輕軌毫無進度；希望高虹安回歸市府不要再逃避議會與市民的監督，也別再空話畫大餅。

議員鄭美娟也說，年底就要選舉，市民要的不是再拋出多大的建設想像，而是市府有沒有能力把挖到坑坑疤疤的棒球場，恢復球場功能；棒球場是民眾期待的市政建設，不是藍白用來攻擊民進黨的工具，在新竹棒球場未改善前，就畫大餅提新的大型建設，只是凸顯高虹安只會說空話，無執行力。

議員曾資程提到，提出城市政策願景沒問題，但不能拿願景轉移外界對市府實際執行能力的檢視。高虹安承諾「2025年空橋全區完工」已確定跳票，多項既有重大建設也進度停滯，是高虹安團隊須面對的現實問題。此時拋出「小巨蛋」構想，恐讓人質疑是用新的大型建設話題，轉移外界對施政績效的檢視，或再進行政治操作或選舉語言。

議員林盈徹說，香山連一座公有市場都遙遙無期，高虹安提新竹小巨蛋到底是計畫，還是煙火？香山公有市場設立遲無進度、大眾運輸不健全，還有進行中的國際展演中心、關埔空橋及棒球場等建設皆進度延遲。高虹安想孵蛋前應先面對現實，回應市民生活需求及思考延宕的公共工程如何趕上，不是持續說空話。

