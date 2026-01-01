為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    柯志恩喊選上市長「明年讓國旗插滿高雄」 上千鄉民狂吐槽

    2026/01/01 18:02 即時新聞／綜合報導
    將代表國民黨出線參選高雄市長的立委柯志恩。（資料照）

    將代表國民黨出線參選高雄市長的立委柯志恩。（資料照）

    今天是2026年第一天，代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩一大早就到高雄前鎮、左營參加升旗典禮，致詞分享新年願望，就是選上市長，明年元旦跟大家一起在市政府升旗，不少網友吐槽「做白日夢」！

    綜合媒體報導，柯志恩確定被國民黨徵召參選高雄市長後，積極跑地方行程。今天她先到前鎮忠純里參加元旦健走活動，隨後到被視為藍營大票倉的眷村改建社區「君毅正勤社區」和左營「果貿社區」出席升旗典禮。柯志恩受訪時被問到新年願景時說，對她個人而言，就是打贏選戰，「希望明年的1月1日，大家一起在市政府前升旗」。

    早前柯志恩也撂下豪語，發誓明年入主市府後，會在高雄市插滿國旗，讓青天白日滿地紅飄揚在高雄每一個角落。

    粉專「Mr.柯學先生」今天轉發柯志恩的發言，吸引上千則留言，「元旦第ㄧ天就在做白日夢，癡人說夢話」、「妳在做白日夢還是還沒睡醒？」、「高雄市公家機關、學校都有掛國旗好嘛！拿這個來當政見會不會太爛了」「心中有國家比國旗更重要」、「想太多了，高雄人又不是白痴」、「國民黨的心裡有國家跟國旗嗎？」、「那我更確定不能投你」。

