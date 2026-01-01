為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台東縣府成立交通及養護工程處 強化治理量能

    2026/01/01 16:03 記者黃明堂／台東報導
    台東縣府今成立交通及養護工程處，原文化副處長劉俊毅（右2）升任首任處長。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣府今成立交通及養護工程處，原文化副處長劉俊毅（右2）升任首任處長。（記者黃明堂翻攝）

    因應交通業務量持續擴增，配合組織專業分工調整，台東縣政府今天成立「交通及養護工程處」，處長由原文化處副處長劉俊毅升任。同步將原「交通及觀光發展處」調整為「觀光發展處」，透過架構調整，強化交通量能。

    饒慶鈴指出，隨著觀光人潮增加，用路型態改變，交通業務持續擴大，工程建設也涵蓋交通安全、管理方式及後續養護等。在交通工作日益專業、議題層次與複雜度不斷提升，需以更完整組織架構，支撐未來交通治理，因此成立交通及養護工程處，為專責統籌單位。

    饒慶鈴表示，劉俊毅具備跨領域行政與公共工程整合經驗，歷任教育處科長、副處長及文化處副處長，長期參與多項大型公共建設與重大工程協調，包括第一棒球場改善及首次職棒賽事辦理、全國運動會場地整備、尼伯特風災後校舍重建工程，及藝文中心整建、圖書總館新建等，熟悉公共工程執行流程、跨機關協調及地方需求整合，借重工程統籌與政策整合經驗，推動交通與道路治理工作。

    副處長由原建設處副處長馬志安擔任，馬志安長期投入公共工程與道路建設，熟悉道路條件與工程實務，協助交通及養護工程業務的推動與執行，確保工程品質與養護工作穩定。

    劉俊毅說明，交通及養護工程處成立後，將設交通規劃、交通管理、交通工程、新建工程及公共工程5科，以整體交通治理為核心，整合交通規劃、工程執行、道路養護及交通管理等業務，建立規劃、執行與後續養護之間制度化銜接機制，強化專業分工。

