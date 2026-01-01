為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    賴清德元旦談話再談國防必要性 國台辦跳腳：煽動兩岸對立

    2026/01/01 15:27 記者鍾麗華／台北報導
    總統賴清德今日於總統府大禮堂發表2026新年談話。（記者叢昌瑾攝）

    

    賴清德總統今（1）日發表元旦新年談話，以「韌性之島、希望之光」為題，並強調台灣國防安全必要性。對此，中國國台辦發言人陳斌華回應，賴的講話再度兜售台獨分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，是戰爭煽動者。

    賴總統表示，2026年對台灣來說是關鍵的一年，他會積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量、經濟韌性，只要中國正視中華民國存在的事實，在對等尊嚴下，樂意與中國交流合作。面對國際智庫研判中國希望2027年做好攻台準備，總統表示，中國是否能如期達到目標，這是一回事，對台灣而言就是如「孫子兵法」所云「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，台灣必須做最壞的打算，也要做最好的準備。

    陳斌華稱，賴清德講話充斥著謊言與妄言，敵意與惡意，再度兜售「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，重彈民主對抗威權老調，妄圖蠱惑台灣民眾，誤導國際輿論，再次暴露其「台獨」立場冥頑不化，對抗思維執迷不悟，充分坐實其是不折不扣的和平破壞者、危機製造者、戰爭煽動者。賴清德對外部勢力一味獻媚輸誠，嚴重損害台灣民眾和企業切身利益。

    對此，陸委會今天重申，兩岸問題的關鍵，在於中共無視，甚至想要消滅中華民國的存在。但不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國要生存、要發展的堅定決心，不能改變中華民國已經存在115年，並在經濟發展與民主深化取得巨大成果的事實。

