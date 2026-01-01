為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國軍急難貸款開跑！最高累計可貸140萬 兼顧軍人照顧與保防

    2026/01/01 15:36 記者方瑋立／台北報導
    國防部宣布今（2026）年1月1日開辦「國軍官兵急難貸款」。（資料照）

    國防部宣布今（2026）年1月1日開辦「國軍官兵急難貸款」。（資料照）

    國防部宣布今（2026）年1月1日開辦「國軍官兵急難貸款」，協助官兵於急難來臨時渡過難關，避免因資金籌措困難而向地下錢莊借貸，衍生高額利息無力償還，肇生軍紀事件或落入詐騙集團陷阱，甚至鋌而走險遭吸收成為共諜，斲傷軍譽。

    國防部指出，國軍官兵急難貸款是參照公教人員作法並考量官兵需求設計，只要符合相關條件並檢具證明文件，即可具保申請傷病、喪葬、災害、育嬰、產後護理及長期照顧貸款，單項最高新臺幣60萬元，多重項目累計最高120萬元，另增加「小額紓困」項目，在符合相關條件前提下，最高可貸20萬元，利息負擔比照公教人員，目前為1.695%。

    國防部表示，只要官兵有困難需要協助，不分志願役或義務役均可申貸，無須經任職單位具函，可保障隱私並加快程序；10萬元以下免保人，相當便捷；償還本息採就源方式由國軍財務單位按月自薪資扣抵，降低違約風險；因故未能繼續服役者，運用人事系統提前掌握，並於離營前繳清。

    國防部設計國軍專屬貸款方案，協助官兵渡過難關，使其無後顧之憂，專心致力於戰訓本務工作，守護家園與人民安全，官兵應妥善運用，讓真正需要者得到幫助，也讓政府照顧國軍官兵的美意得以落實。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播