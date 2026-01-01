盧秀燕自稱「媽媽市長」 李忠憲直言：台灣最像北韓的地方

台中市長盧秀燕。（資料照）

台中市長盧秀燕上月底舉行施政7週年成果記者會時，再次自詡為「媽媽市長」並細數政績稱許多重大建設在她手上完成，並解決新光氣爆、非洲豬瘟等危機。對此，成功大學教授李忠憲嘆說，「台灣最像北韓的地方，就是這種『媽媽市長』，看到有政治人物，不斷地自稱自己是媽媽市長，真的覺得很噁心」。

李忠憲發文提及，這種做法是刻意的政治操作，一點都不只是語言修辭的小毛病。政治人物自稱「選民的爸爸媽媽」，背後牽涉的是權力結構、責任歸屬、以及民主是否被悄悄掏空的問題。

請繼續往下閱讀...

政治人物自稱「爸爸媽媽」的根本問題是，把「公民」降格為「未成年者」。在民主政治裡，人民是具有判斷能力與責任的公民。但「爸爸媽媽」這個隱喻，暗示的是，你不夠成熟、你不懂複雜的事，所以應該聽話、被照顧、被安排。

這等於在心理上，把人民從主權者降為依附者。表面是疼愛，實質是剝奪平等。當政治人物說「我是你們的爸爸媽媽」，接下來常出現的是：「我這樣做是為你好」、「你現在不懂，將來會感謝我」、「不支持我，就是不孝、不懂感恩」。這會讓政策討論被情緒綁架，質疑變成不懂事，反對變成背叛，從責任政治，滑向「孝道政治」。

民主政治的關係是：我授權你→你向我負責，但「爸爸媽媽」的邏輯是：我生你、養你 →你欠我。

一旦角色被偷換，人民就不再是監督者，而變成「被照顧、被感恩的一方」。這種做法，首先令人想到的就是中國傳統，皇帝被稱為「天子」、縣太爺叫「父母官」，官員自詡為「為民做主、替民作決定」。

結果是什麼？百姓沒有政治權利，「為你好」可以合理化任何暴政。當然這不只是在中國特有，羅馬帝國皇帝被稱為祖國之父，名義上保護人民，實際上集中權力。近代也有前蘇聯領導人史達林，他被稱為「民族之父」，國家被塑造成一個大家庭，黨是父親，反對者不是異議者，而是「叛徒」、「不孝子」。

不管北韓前領導人金日成與金正日，或現任領導人金正恩，「慈父領袖」是官方用語，人民永遠被設定為需要被照顧的孩子。民主自由本來就是反父權的政治制度。民主的基本前提只有一句話：人民不是孩子，政府不是父母。

政治人物存在的理由不是因為「我比較懂」，而是因為被授權、有任期，必須被檢驗、被更換。當政治人物開始用「爸爸媽媽」自居，通常代表：懶得解釋政策、不想被監督、想用情感代替責任。李忠憲認為，「有人講到台灣像北韓，這種媽媽市長的用語，是台灣最像北韓的地方！」

相關新聞請見︰

盧秀燕自誇「媽媽市長」7年政績 綠議員轟：煙火放完只剩賣地和垃圾山

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法