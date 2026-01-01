桃園跨年被罵爆！接駁車莫名消失 網慘淋雨 ：新年第一天被丟包山上

未到末班車時間就等不到接駁車了，讓民眾氣得大罵：「新年第一天就被桃園市政府丟包在山上。」（Threads@jxlyninth授權使用）

昨天是2025最後一天，針對想一邊觀賞美麗夜景與山上煙火秀的民眾，桃園舉辦「大古山馬上有錢跨年晚會」，並提供接駁車接送民眾。但有參與活動的網友爆料，還不到末班車結束時間，在乘車處站了20分鐘才被當地人提醒，主辦方稍早看沒有人了，就沒再派車了，讓她氣得大罵：「新年第一天就被桃園市政府丟包在山上。」對此，桃園市議員黃瓊慧也喊「真的太扯」，並表示馬上要幫網友反映。

根據活動資訊，「大古山馬上有錢跨年晚會」執行單位為「桃園市蘆竹區大古山休閒農業區發展協會」，桃園市政府農業局、觀光旅遊局、經濟發展局為指導單位。

請繼續往下閱讀...

一名網友昨日在Threads發文 痛批：「新年第一天就被桃園市政府丟包在山上」。根據她附上的照片，可見在今日凌晨1點35分時她就到接駁車乘車處等待，而在場告示牌明明寫末班車時間為凌晨2點，但她在雨中站了20分鐘都沒等到車，是當地人提醒「他們看沒人就沒再派車了餒」才知道。

另外，她還指出自己和同行者其實有開車來，只是因為管制才停在山腳，她痛罵：「他們竟然隨便看看就不負責任的不開車上來！」更透露自己差一點就得睡在夜景餐廳了。貼文下方，有網友指出自己也有相同遭遇。其他網友則替她打抱不平，紛紛留言大罵主辦方。

黃瓊慧對此也說「真的也是太扯」表示會馬上反映。她也在臉書發文指出，今年桃園跨年發現社群出現滿滿的抱怨文，雖然能體諒大雨導致參加跨年的人很少，但也有許多問題，除了宣傳不夠，不少人以為桃園沒辦跨年、煙火施放的位置沒跟著舞台一起，讓大家直接錯過、丟包民眾、接駁車還沒到末班車時間就停駛等問題外，還有場地排水、跨年台上政治人物狂合照、經費2950萬結果出捷運沒指引等問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法