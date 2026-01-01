為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    綠營高雄市長初選倒數 許智傑:已「黃金交叉」變三強並列第一

    2026/01/01 14:20 記者葛祐豪／高雄報導
    許智傑持續在街頭拜票。（記者葛祐豪翻攝）

    民進黨高雄市長初選進入倒數不到兩週的肉搏戰，立委許智傑今（1日）宣稱，選情出現翻轉，原本各方割據的局面，已演變為「三強並列第一」，他已經「黃金交叉」。

    許智傑坦言，相較於其他人早在一年多前便大規模宣傳，他自去年七月才正式鳴槍衝刺，民調在初選前一個月的狂飆，反映出「動能」的轉換，當領先者進入成長停滯的「高原期」甚至緩降，他的支持曲線卻仍處於上升階段，顯示出他的政見與形象，精準擊中中間選民與高雄市民的期待。

    許智傑強調，高雄正處於「從重工業轉向 AI 首都」的關鍵轉捩點，陳其邁市長打下的科技基礎，需要一位內行的接班人來延續，他擁有台大理工科系專業背景，是目前候選群中獨一無二的優勢，能以理性的「理工思維」解決市政難題；且是參選人當中，唯一具備「地方首長（鳳山市長）」經驗的參選人，對城市治理有著熟捻的經驗與擘劃。

    對於市民而言，許智傑認為他能對接高端的AI產業鏈，又能接地氣地處理基層里鄰事務。這種「科技腦、市民心、服務情」的特質，使他成為銜接陳其邁市政的最佳、也是唯一的人選。

    許智傑團隊指出，在初選白熱化的當下，許智傑溫和、專注於政策的理工特質，反倒成為吸引選民回流的避風港；支持許智傑的族群涵蓋高知識份子、科技及年輕人才與傳統基層。

