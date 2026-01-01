中方稱數十國支持軍演 外交部：不符合台海現狀又違反聯合國憲章

我國外交部表示，中國外交部發言既不符合台海現狀與國際社會公認的客觀事實，也違反《聯合國憲章》有關不得使用威脅或武力的原則，外交部要予以嚴正駁斥。（資料照）

中國外交部於昨日（12月31日）例行記者會中，聲稱數十個國家以各種形式表達對中國軍演的支持，並表達中方反對部分國家或機構對中國軍演表達嚴重關切。對此，我國外交部今（1）日表示，中國外交部發言既不符合台海現狀與國際社會公認的客觀事實，也違反《聯合國憲章》有關不得使用威脅或武力的原則，外交部要予以嚴正駁斥。

中國外交部發言人林劍昨日表示，自中方宣佈相關反制措施和開展有關軍事演習以來，數十國以各種形式表達了對中方立場的支援，指出「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政，反對任何形式台獨」；並批評，日本、澳洲、歐盟等國與機構對「台獨分裂勢力以武謀獨裝聾作啞，對外部勢力干涉中國內政視而不見」，顛倒黑白，混淆是非，十分虛偽。

對此，我國外交部今日重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；唯有台灣人民有權利決定台灣的前途，中國無權置喙。

外交部表示，中國近日在台灣周邊無端進行軍演，不僅公然違反《聯合國憲章》有關不得使用威脅或武力之原則、再次片面破壞台海現狀，並嚴重影響台海及區域的安全與穩定，同時也嚴重干擾國際海、空交通及正常貿易往來，不僅台灣，許多國家也都受到影響或波及，損人不利己，因此任何扈從中國非法與蠻橫挑釁行徑的國家、實體及個人，都屬於「為虎作倀」，國際社會自有公評。

外交部再次誠摯感謝連日來國際社會紛紛仗義執言，尤其是多個友邦，以及日本、英國、法國、德國、立陶宛、澳洲、紐西蘭、南韓、菲律賓等理念相近國家、歐盟對外事務部（EEAS）公開強調台海和平穩定的重要性，反對以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀，再次證明台灣「德不孤，必有鄰」。

外交部呼籲國際社會持續支持民主台灣，共同維護台海和平穩定與印太區域安全，也竭誠歡迎國際友人訪台，持續深化交流合作，共同為維護區域和平穩定作出積極正面的貢獻。

