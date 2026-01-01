中共軍演衛星圖曝光！日媒：出動800公尺移動棧橋+民間滾裝船

移動式棧橋的運作模式為，由3艘搭載可折疊棧橋的船隻組成船隊，這3艘船在近海向沙灘等方向連結，可架起全長約800公尺的巨型棧橋。（取自微博）

中國解放軍近日在台灣周邊進行大規模軍演和實彈射擊。日本《讀賣新聞》分析衛星影像披露，中國展開多組搭載大型移動式棧橋（Mobile Pier，又稱移動碼頭）的船隊，疑似在中國東部與南部沿岸地區進行登陸演習。其中更納入民間「滾裝船」等大型貨物船，重複進行軍民協同訓練。美日兩國政府認為，中國軍方企圖用民間船隻提升對台侵略能力，已經在加強警戒。

「滾裝船（RO-RO船）」是一種能讓載貨卡車等車輛直接駛入、駛出的民間貨物船。利用斜坡板，可與棧橋等設施進行迅速的裝卸作業。

《讀賣新聞》透過衛星影像、公開船舶資訊分析，以及對日本政府相關人士的採訪獲悉上述情資。

報導指出，若中國軍隊侵略台灣，預計會先實施海上封鎖，攻擊港口與機場以奪取制海權及制空權，隨後利用兩棲攻擊艦進行登陸作戰。中國軍隊於2025年12月29日至30日實施的演習，其內容即模擬了海上封鎖與兩棲攻擊艦的登陸行動。

然而，中國軍隊目前被認為缺乏足夠數量的中大型兩棲作戰艦艇。根據英國國際戰略研究所（IISS）出版的《軍事平衡》（The Military Balance）指出，中國軍隊的大型登陸艦（含3艘兩棲攻擊艦）總計僅11艘。

美國國防部於2025年12月23日發表的年度中國軍力報告指出，中國軍隊「可能正透過與滾裝船持續進行協同訓練，以彌補運輸能力不足的問題」。中國軍隊正透過設置移動式棧橋，讓無法直接靠岸沙灘或淺灘的滾裝船停泊於近海棧橋，藉此重複演練卸載登陸作戰所需裝備的過程。

解放軍非首次進行相關演練

報導指出，2025年7月3日，在浙江省寧波市的島嶼地區，觀測到3艘船隻連結並架設移動式棧橋的情形。同年10月至11月間也多次確認到類似活動。由於附近陸地部分正持續進行設施建設，日本政府將其視為「新型登陸作戰演習場」，並嚴密注視其動向。

此外，2025年3月21日，廣東省湛江市的演習場也進行了移動式棧橋架設訓練。透過分析自動發送船舶位置與航向的「船舶自動識別系統（AIS）」發現，在該演習場附近，2天後的3月23日至27日期間，有滾裝船在該處活動，研判可能參加了使用移動式棧橋的協同演習。

移動式棧橋的運作模式為，由3艘搭載可折疊棧橋的船隻組成船隊，這3艘船在近海向沙灘等方向連結，可架起全長約800公尺的巨型棧橋。根據美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）的報告，該船隊隸屬於軍方，並於2025年首次確認「三位一體」的運作模式。

