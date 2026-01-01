外交部舉辦「國際法研究獎」頒獎典禮 籲年輕世代踴躍投身外交工作

「第五屆國際法研究獎」頒獎典禮頒發第1名至第3名及佳作獎得獎學生共計6人，常務次長葛葆萱出席致詞並頒發獎項。（外交部提供）

外交部昨（12月31日）舉行「第五屆國際法研究獎」頒獎典禮。外交部次長葛葆萱表示，我國尊重國際法及與理念相近國家共同維護以規則為基礎的國際秩序的堅定立場與努力，鼓勵年輕世代踴躍報考外交特考，投身外交工作。

「第五屆國際法研究獎」頒獎典禮頒發第1名至第3名及佳作獎得獎學生共計6人，常務次長葛葆萱出席致詞並頒發獎項。本屆獎項經評審委員會系列嚴格審查與考評，由國立台灣大學法律學系研究所蔡元騰、歐陽碩謙分別獲評第一名及第二名，國立政治大學法律研究所連浩鈞及國立東華大學林宗哲兩人同獲第3名，國立台灣大學法律系陳科睿及國立中正大學戰略暨國際事務研究所張育瑞兩人獲佳作獎。

請繼續往下閱讀...

葛葆萱致詞表示，祝賀並肯定所有獲獎同學針對國際人權法、武裝衝突、國家地位、國際海洋法、環境法、經貿法、新興AI人工智慧等多元議題的深入研究與探討，說明外交部設立「國際法研究獎」的宗旨，以及我國尊重國際法及與理念相近國家共同維護以規則為基礎的國際秩序的堅定立場與努力，也鼓勵年輕世代踴躍報考外交特考，投身外交工作。

外交部表示，為鼓勵國內青年學子從事國際法研究，培育國際法制人才，充實我國外交實務工作能量，外交部自2020年起設立「國際法研究獎學金」迄今，深受社會各界肯定。外交部將持續精進此一獎項內涵與深度，並鼓勵國內大專校院更多青年學子踴躍參獎，以期學術研究成果與我國外交政策重點及攸關我國家利益的議題深度鏈結，並厚實我國國際法研究能量。

外交部次長葛葆萱於第五屆國際法研究獎頒獎典禮致詞。（外交部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法