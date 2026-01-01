為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新北元旦升旗 侯友宜：盼中央地方、朝野領導人別充滿政治算計

    2026/01/01 11:35 記者黃子暘／新北報導
    2026年元旦新北市升旗典禮結合健走活動舉行，今（1）日在板橋435藝文特區登場。（記者黃子暘攝）

    2026年元旦新北市升旗典禮結合健走活動舉行，今（1）日在板橋435藝文特區登場。（記者黃子暘攝）

    2026年元旦新北市升旗典禮結合健走活動舉行，今（1）日在板橋435藝文特區登場，市長侯友宜與市府團隊、8000多位市民一同迎接新年。侯友宜表示，去年世界局勢動盪、社會充滿挑戰、台灣內部對立、衝突，讓人民跟著充滿不安與焦慮，人民最需要的絕非對立與內耗，而是需要團結、決心、行動解決問題，讓台灣更好，衷心期盼中央地方、朝野領導人不要充滿政治算計，要對民眾多一份同理心、少一份沒必要的政治衝突。

    侯友宜也細數任內建設成績表示，公托已經達成128家，即將達成130家，日照已達100家，軌道交通建設則有捷運三鶯線今年一定會通車、淡江大橋通車，未來新北市軌道建設每10萬人有3座車站，超過日本東京，這些都是歷史里程碑。

    民政局長林耀長指出，今年升旗活動首次在板橋435藝文特區舉行，升旗典禮由三軍儀隊退伍弟兄協會及10歲小禮兵孫孫引領國旗進場，由新北市少年合唱團領唱國歌、獻唱，並規劃跨橋親子健走活動，串聯板橋區與新莊區的藝文與歷史場域，規劃「新海濕地」、「新月廣場」及新莊廟街「武聖廟」與「慈祐宮」共4處集章點，民眾可依體力選擇路線，也邀請卡通明星碰碰狐及鯊魚寶寶陪伴親子迎新年，現場還有摸彩活動、市集活動。

    民政局補充，市府與新莊廟街商圈合作，民眾持集章卡至廟街指定合作店家消費，即可享有專屬優惠，還可到新莊武聖廟及慈祐宮祈福，領取開運金幣與平安符。

    2026年元旦新北市升旗典禮結合健走活動舉行，今（1）日在板橋435藝文特區登場。（記者黃子暘攝）

    2026年元旦新北市升旗典禮結合健走活動舉行，今（1）日在板橋435藝文特區登場。（記者黃子暘攝）

    2026年元旦新北市升旗典禮結合健走活動舉行，今（1）日在板橋435藝文特區登場。（記者黃子暘攝）

    2026年元旦新北市升旗典禮結合健走活動舉行，今（1）日在板橋435藝文特區登場。（記者黃子暘攝）

    2026年元旦新北市升旗典禮結合健走活動舉行，今（1）日在板橋435藝文特區登場。（記者黃子暘攝）

    2026年元旦新北市升旗典禮結合健走活動舉行，今（1）日在板橋435藝文特區登場。（記者黃子暘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播