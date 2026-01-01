為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    首位遭中國制裁日參議員石平將訪台 粉專：打臉北京「一中謊言」

    2026/01/01 13:33 即時新聞／綜合報導
    「日本維新會」參議員的石平。（彭博資料照）

    「日本維新會」參議員的石平。（彭博資料照）

    出生於中國、目前為「日本維新會」參議員的石平昨發文表示，將在新年過後訪台，以凸顯被中國禁止入境的他能進入台灣，來證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。對此，臉書粉專「百柯全書」直呼，「這一趟訪台，打臉的不是台灣，而是北京長年自說自話的『一中謊言』。」

    「百柯全書」粉專發文提及，遭到中國制裁、被列為「不得入境」名單的日籍參議員石平，毅然宣布訪問台灣。

    「百柯全書」指出，石平訪台絕對不是挑釁中國，而是蔑視中國如果台灣屬於中國，而不是一個獨立運作的國家，中國的「制裁」怎麼可能管不到台灣？如果北京對台真有主權，又何必氣急敗壞地封殺他國民代？

    「百柯全書」酸說，「石平能踏上台灣的土地，本身就是最直接的證明：台灣不是中國的一部分，中國無權干涉誰來台灣。這一趟訪台，打臉的不是台灣，而是北京長年自說自話的『一中謊言』。」

    據了解，中國外交部2025年9月8日宣布對石平實施制裁，包括禁止他入境中國、凍結他在中國境內資產等制裁措施。石平成為首名遭中國制裁的日本國會議員。

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「一針見血。事實勝於雄辯」、「有朋自遠方來，不亦樂乎！熱烈歡迎」、「日本人很會玩」。

    相關新聞請見︰

    遭中國禁入境！日本參議員石平宣布訪台：證明台灣是獨立國家

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播