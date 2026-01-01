首位遭中國制裁日參議員石平將訪台 粉專：打臉北京「一中謊言」

「日本維新會」參議員的石平。（彭博資料照）

出生於中國、目前為「日本維新會」參議員的石平昨發文表示，將在新年過後訪台，以凸顯被中國禁止入境的他能進入台灣，來證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。對此，臉書粉專「百柯全書」直呼，「這一趟訪台，打臉的不是台灣，而是北京長年自說自話的『一中謊言』。」

「百柯全書」粉專發文提及，遭到中國制裁、被列為「不得入境」名單的日籍參議員石平，毅然宣布訪問台灣。

「百柯全書」指出，石平訪台絕對不是挑釁中國，而是蔑視中國如果台灣屬於中國，而不是一個獨立運作的國家，中國的「制裁」怎麼可能管不到台灣？如果北京對台真有主權，又何必氣急敗壞地封殺他國民代？

「百柯全書」酸說，「石平能踏上台灣的土地，本身就是最直接的證明：台灣不是中國的一部分，中國無權干涉誰來台灣。這一趟訪台，打臉的不是台灣，而是北京長年自說自話的『一中謊言』。」

據了解，中國外交部2025年9月8日宣布對石平實施制裁，包括禁止他入境中國、凍結他在中國境內資產等制裁措施。石平成為首名遭中國制裁的日本國會議員。

網友看到貼文後相繼留言，有人說「一針見血。事實勝於雄辯」、「有朋自遠方來，不亦樂乎！熱烈歡迎」、「日本人很會玩」。

年明けに台湾訪問の予定。目的は二つある。一つは、通常国会に備えて、来年の台湾海峡情勢と日台防衛協力強化の可能性について台湾方面の関係者と意見交換をすること。もう一つは、中国によって入国禁止されている私が台湾に入国することで、台湾は中国と無関係の独立国家であることを証明すること。 — 石 平 （参議院議員、中国から制裁を受けた国会議員第一号） （@liyonyon） December 30, 2025

