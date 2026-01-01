海線出發！ 何欣純元旦登鰲峰山 期許「市長換欣」

元旦首發何欣純海線出發期許「市長換欣」。（圖：何欣純服務處提供）

2026年元旦，民進黨台中市長參選人、台中市立委何欣純在新年第一天選擇從台中海線出發，她今天前往清水，登上鰲峰山觀景平台俯瞰整個海線，期許「市長換欣，台中大興」。

何欣純說，台中升格已15年，她是清水的媳婦，在台中市升格的前後對照下，感受特別深刻，特別選定在1月1日，新的一年、「欣一年」，新年第1天一早登上鰲峰山，跟市民朋友一起健行，就是要大聲跟鄉親說出山、海、屯、市各區一起進步，讓每一區都看得到改變、城市更加宜居，台中一定會更好。

她說，她將規劃打造山、海、屯、市「區域均衡」的美麗大台中，無論交通便利性、觀光廊帶規劃、產業促進、街區繁榮、還是文教資源的配置，未來都有很大的建設空間。

何欣純今天另和市議員楊典忠及立法委員蔡其昌清水服務處主任蔡基銘一同參加台中市清水勵學會元旦千人健行，用運動健康迎新，祝福大家新年快樂，健行活動後，另前往清水紫雲巖參香祈福，她強調，未來也會繼續努力踏遍大台中、「欣旺台中」；何欣純的社群也以「欣開始」許新年願望「台中更好！欣欣向榮！」。

何欣純元旦前往清水紫雲巖參香祈福。（圖：何欣純服務處提供）

