新年新希望 張善政：人人站在岡位全力發揮 為桃園、台灣、中華民國打拚

桃園元旦升旗活動在長庚養生村舉行，吸引3500位民眾到場。（記者謝武雄攝）

桃園市政府今在龜山區長庚養生文化村大草坪舉行元旦升旗典禮，除邀請歌手施孝榮以渾厚歌聲為新年揭開序幕外，國軍二一砲指部官兵將長20公尺、寬30公尺巨幅國旗展旗，展現磅礡氣勢；市長張善政期許新年新希望，就是所有市民都能站在自己工作岡位上，全力發揮，為我們生存的桃園、台灣、中華民國打拚。

張善政表示，2026元旦升旗共有3500位名額，網路報名秒殺，這些心懷中華民國的朋友都到場了，今年升旗在長庚養生村舉行是希望鄉親朋友都健康長壽；請小朋友跟市府同仁站在台上，則象徵桃園佑護長輩、佑護小朋友。

他說，雖然國際局勢混亂，但台灣、中華民國有自身優勢，所以站在現在的地位屹立不搖，面對充滿挑戰的一年，大家都充滿信心，看到桃園很多產業積極擴充，不受局勢影響、蓬勃發展，更讓大家覺得希望。

今年元旦升旗以「馬躍奔騰 桃園領航」為主題，象徵新的一年市政建設持續向前；除邀請施孝榮獻唱、砲指部官兵展旗外，還有無人機拉起國旗升空；活動高潮則是樂天女孩帶來的「催落曲」帶動跳，邀請全場民眾一同拋出象徵國旗的藍、白、紅三色彩帶，為桃園新年注入祝福與希望。

今年活動現場設置「幸福扭蛋區」，只要身上有藍、白、紅顏色，或是國旗元素服飾、配件民眾就能參與限量的「新年出運扭蛋」活動，把精美小禮與新年好運一起帶回家。活動果然成功吸引民眾，不少人精心裝扮出席，現場宛如嘉年華，也讓元旦升旗洋溢濃濃的節慶氛圍。

另外環保局號召重機與古董車友組成示範車隊，展示視覺亮點與低噪音理念，響應市府的「靜桃計畫」，華麗車隊，吸引不少民眾駐足拍照。

樂天女孩邀請全場民眾一同拋出象徵國旗的藍、白、紅三色彩帶，為桃園新年注入祝福與希望。（記者謝武雄攝）

桃園元旦升旗典禮，由國軍二一砲指部官兵將長20公尺、寬30公尺巨幅國旗展旗，展現磅礡氣勢。（記者謝武雄攝）

元旦升旗典禮，由無人機將國旗高掛空中，也成為現場的焦點。（記者謝武雄攝）

