盼賴總統遞橄欖枝 謝龍介：6千億美金外匯打不起戰爭

屬於台南市南區舊大林眷村的新生里大林新城國宅，1日上午在國宅後方廣場舉行元旦升旗典禮，吸引300多位當地民眾與軍事院校校友參與。參選台南市長的國民黨立委謝龍介與前立委陳以信同框亮相，謝龍介致詞期許總統賴清德遞出更多橄欖枝、兩岸應善意對待，勿以敵意對抗敵意，否則只會升高緊張。

在升旗典禮後，謝龍介表示，近年國際間幾國戰火不斷，戰爭是很殘酷的，沒有一個家庭承受得起，尤其大東亞近來非常緊張，當日本說出「台灣有事，就是日本有事」，已經升高緊張。他問過國防部長、國安局長，賴總統有無交代說「那日本有事，台灣、中華民國是否有事？」，他主張不要用敵意去對待，兩岸若再兵戎相見，那我們在台澎金馬奮鬥累積下來的6千億美金外匯存底，是打不了一場戰爭的！戰爭會使一切歸空，未來二、三代子孫為這國家重建，要付出多少辛苦。

謝龍介說，中國共產黨也在追求進步，台灣不能再內鬥、停滯不前，不然會有更大危機，希望大家攜手合作、團結在中華民國之下。他話鋒一轉談到民進黨在台南執政30餘年，近幾年台南出現官商勾結、太陽能板侵蝕美麗土地，連救命的消防器材都能貪污、爐渣到處掩埋，這市政府已經失能，今年底的縣市長選舉，台南應換人換黨做看嘜，只要給他4年，他會在4年後把市長權力還給市民，讓市民再選出1位優秀的市長。

陳以信也說，新年新希望是要翻轉台南，大家要全力支持謝龍介當選台南市長。

地方市議員盧崑福、林美燕與其接棒的兒子葉翰勳、無黨籍市議員參選人陳冠諭等人也出席升旗典禮。當地里長王安國說，他從水交社眷村遷居大林國宅後，從2008年起每年舉行元旦升旗，已連續舉行18年，成為當地開國日傳統。

台南南區新生里大林新城國宅已連續十八年舉行元旦升旗典禮。（記者王俊忠攝）

