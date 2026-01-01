為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    避免喪失原住民身分 民眾1月5日前應完成申辦、寬限期到2月5日

    2026/01/01 11:25 記者周敏鴻／桃園報導
    具原住民身分的民眾若要繼續維持原住民身分，應於過渡期限前到各地戶政事務所申辦。（記者周敏鴻攝）

    具原住民身分的民眾若要繼續維持原住民身分，應於過渡期限前到各地戶政事務所申辦。（記者周敏鴻攝）

    「原住民身分法」修法前取得原民身分的民眾，修法後，須取用或並列原住民傳統名字、或改從具原住民身分父或母姓，才能繼續保有原住民身分，過渡期限到今年1月5日，桃園市政府民政局長劉思遠說，市內仍有約千位民眾尚未申辦，依法有30天寬限期可申辦到2月5日。

    劉思遠說明，2021年1月27日修法前的「原住民身分法」規定，父母離婚或一方死亡，由具原住民身分之一方行使權利義務時，其未成年子女得取得原住民身分；該規定修法時已刪除，依修法前規定取得原住民身分的民眾，若未在今年1月5日前完成申辦，恐依法喪失原住民身分。

    內政部清查全國約有7000位具原住民身分的民眾受到影響，其中桃園市約有千人，具原住民身分的民眾若要繼續維持原住民身分，應於過渡期限前到各地戶政事務所申辦，申辦時可選擇取用父或母所屬原住民族傳統名字，或選擇以漢人姓名並列原住民族傳統名字，也能改從原住民身分的父或母姓。

    過渡期限為今年1月5日，依法有30天寬限期可申辦到2月5日，劉思遠提醒，民眾具有原住民身分與否，關係到補助、福利與相關法定權益，符合條件的民眾應於期限內完成申辦；考量市內仍有千位民眾未申辦，市府已要求13行政區的戶政事務所主動寄發通知，並設置專門櫃檯、專人服務，提供法規說明、申辦流程指引、查詢協助等。

    具原住民身分的民眾若要繼續維持原住民身分，應於過渡期限前到各地戶政事務所申辦。（記者周敏鴻攝）

    具原住民身分的民眾若要繼續維持原住民身分，應於過渡期限前到各地戶政事務所申辦。（記者周敏鴻攝）

