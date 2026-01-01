總預算案首見跨年未付委 林智群痛批藍白「一屍兩命」

總統賴清德1日出席元旦升旗典禮，隨後發表「2026新年談話」。（記者叢昌瑾攝）

今天（1日）是2026年元旦，惟今年度中央政府總預算案遭國民黨、民眾黨聯手阻撓，創史上首次跨年仍未付委審查的紀錄。對此，律師林智群解釋，特別預算有2個階段，1個是立法階段，立法院先通過特別預算條例（媽媽），才能生小孩（行政院編特別預算），但「現在的情況是，媽媽（特別預算條例）還沒出生，藍白（立委）就擋案」。

林智群今於社群平台發文提及，特別預算有2個階段，1個是立法階段，立法院先通過特別預算條例（媽媽），才能生小孩（行政院編特別預算），行政院編的特別預算（小孩），長什麼樣子（有哪些項目？每個項目花多少錢？），還需要立法院審查通過。

特別預算，不管是法律（媽媽）還是預算（小孩），立法院都要審查。現在藍白擋特別預算，最常講的是，你沒說清楚要買什麼，我為什麼要給你過？

不過，林智群指出，「現在的情況是，媽媽（特別預算條例）還沒出生，藍白就擋案，把媽媽扼殺在程序委員會，連讓媽媽『掛號』出生的機會都不給，理由是『民進黨還沒說清楚這個小孩長什麼樣子』」。

林智群直言，「連媽媽（特別預算條例）都扼殺了，怎麼可能會有小孩（特別預算）？怎麼可能知道小孩（特別預算）長什麼樣子（哪些項目？多少錢？）。藍白這樣搞，就是故意謀財害命，一屍兩命」。

