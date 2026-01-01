為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    林姿妙涉貪案讓公務員變保守？ 林國漳：允諾當縣府團隊靠山

    2026/01/01 11:59 記者王峻祺／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，允諾會運用法律專才，當縣府團隊的靠山。（圖擷取自寶島聯播網YouTube）

    宜蘭縣長林姿妙涉貪遭停職滿1年，全案進入二審，今早出席元旦升旗典禮，被問及是否有信心如新竹市長高虹安涉貪二審判無罪，僅回「謝謝！」民進黨宜蘭縣長參選人林國漳接受廣播專訪時，談及林姿妙涉貪案讓公務員變保守，允諾會運用法律背景，作縣府團隊的靠山。

    林國漳接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，談到林姿妙涉貪案，表示絕大多數公務員都是經過國家考試錄取的優秀人才，但在涉貪案陰影下，縣府內部氛圍產生微妙變化，讓第一線公務員在做決策時，變得保守、不敢負責，也怕會有貪污圖利等問題。

    他說，很多公務員因怕被牽連，或是怕被指控圖利，導致原本1個月能完成的申請案，往往被拖到3、4個月，嚴重影響行政效率，自己身為律師，且長年擔任訴願、國賠及廉政委員會的委員，對行政體系運作與法律界限非常清楚，並專攻行政法，很清楚什麼事情能做、什麼事情不能答應的法律界限。

    林國漳說，未來若當選宜蘭縣長，會作縣府團隊的靠山，讓公務員不用瞻前顧後，或是因為害怕圖利而不敢做決定，在決策時可以不用擔憂會有法律上的訴訟，至少知道什麼情形是「依法行政」。

    宜蘭縣長林姿妙涉貪停職滿1年，今天出席元旦升旗典禮。（記者王峻祺攝）

