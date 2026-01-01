為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    無限擴權被放棄的是國家！ 賴總統喊話在野思考違憲法案衝擊

    2026/01/01 10:06 記者陳昀／台北報導
    賴清德表示，若任由任何一個憲政單位無限擴張權力，最後傷害的是人民、被放棄的是國家，2026年盼朝野能夠合作，也希望在野黨思考這些法案對國家社會人民帶來的衝擊。（記者叢昌瑾攝）

    賴清德表示，若任由任何一個憲政單位無限擴張權力，最後傷害的是人民、被放棄的是國家，2026年盼朝野能夠合作，也希望在野黨思考這些法案對國家社會人民帶來的衝擊。（記者叢昌瑾攝）

    總統賴清德今發表新年談話，談及立法院去年強行通過許多有違憲之虞的法案，被問到若再有違憲情形將如何應對？賴清德表示，若任由任何一個憲政單位無限擴張權力，最後傷害的是人民、被放棄的是國家，2026年盼朝野能夠合作，也希望在野黨思考這些法案對國家社會人民帶來的衝擊。

    賴清德指出，2024年總統大選由民進黨勝出，國民黨、民眾黨贏得國會多數，他本來預期政黨之間是既競爭又合作，但過去一年多來，立法院朝野未如預期進行多項合作，在野黨主導種種修法，去年強行通過的「立法院職權行使法」，很罕見地被憲法法庭裁判，不僅侵犯總統的職權，也侵犯行政院、監察院、司法院的權利。

    賴清德表示，這樣的一個結果並沒有讓國民黨跟民眾黨在立法院得到改善，反而變本加厲，通過許多違憲、違法的法案，他要特別請在野黨能夠了解，民主政治就是政黨政治，不同政黨沒有關係，但我們只有一個國家，必須要以國家利益為優先，在立法院推動的各項法案也要能以憲政秩序為基礎。

    賴清德說，如果任由任何一個憲政單位無限擴張權力，最後傷害的是人民、被放棄的是國家，2025年已經過去了，2026年的開始，希望朝野能夠合作，也希望在野黨能夠持續思考目前正在推動的這些法案對國家社會人民所帶來的衝擊跟影響。

