任內最後一次主持元旦升旗 盧秀燕再承諾擔任市長到最後一秒全力以赴。（記者廖耀東攝）

今天是新年元旦，台中市長盧秀燕任內最後一次主持元旦升旗典禮，針對各界關切她卸任後下一步，她在致詞先向在場近兩萬早起民眾承諾，她說，今年是她最後一次以市長身分主持元旦升旗典禮，她答應過市民，她擔任市長到最後一秒鐘都會全力以赴，絕不懈怠，她一定會好好執政，建設台中，照顧好市民家人。

盧秀燕兩任台中市長任期倒數計時，今年是她執政最後一年，外界對她下一步有諸多想像，不少藍營人士也期待她更上層樓代表國民黨挑戰2028年總統大位，盧秀燕遲未鬆口，也一再表示盼外界不必急著替她找工作。

今日上午台中市舉辦元旦升旗典禮，吸引近兩萬民眾早起共襄盛舉，盧秀燕致詞時開宗明義先強調，今年是她擔任市長的第8年，也是她最後一次以市長身分主持元旦升旗典禮，明年的升旗典禮，就要由下屆新市長來主持。

她強調，她答應過市民家人，即使擔任市長的最後一秒鐘，都會全力以赴，絕不懈怠；她一定會好好的執政，建設台中，照顧好市民，即使今年是她執政的最後一年，仍然有許多新計畫、新的建設要進行，並且開花結果。

盧秀燕另也宣佈，自元旦起台中新制，包括提高生育津貼，她上任之前，台中市生孩子1胎1萬，她上任後加倍一胎兩萬，從元旦開始，台中推出有「愛胎萬計畫」，生一胎、兩胎都是給兩萬，第3胎3萬，生了第4胎給4萬，生越多胎給越多萬。

另從下學期開始，台中市政府自籌預算實施「有鈣讚」計畫，提供全市公私立幼兒園以及公立小學24萬名學童，免費喝牛奶補充營養，「陪孩子長大」計畫，也將今年把15萬名國中、國小學生的木製課桌椅，全部換成可調式、符合人體工學的新式課桌椅。

