為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    傳陳菊過年前後出院、上班？陳其邁四字回應

    2026/01/01 09:35 記者葛祐豪／高雄報導
    陳其邁（左二）強調陳菊身體恢復狀況非常好。（記者葛祐豪攝）

    陳其邁（左二）強調陳菊身體恢復狀況非常好。（記者葛祐豪攝）

    外傳監察院長陳菊復原狀況比預期好，預計今年農曆年前出院、年後上班；對此，高雄市長陳其邁今（1日）受訪指出，陳菊身體恢復狀況非常好，但工作部分他「毫無所悉」。

    前高雄市長、監察院長陳菊於前（2024）年底因感冒而身體不適，前往高醫就診，健檢時檢查出右側腎臟發現腫瘤，手術後又傳出腦血管阻塞等狀況，緊急住院治療，至今仍舊請假中。

    有媒體指陳菊已恢復行走能力，雖語言表達有受損，但整體狀況並非完全無法負荷公務，推測陳菊不排除農曆年前、大約2月初出院，確切出院日期尚未拍板；另也考量傳統習俗多避免在醫院過農曆年，加上長期住院復健，若身體狀況許可，出院返家屬合理安排。

    對此，市長陳其邁今天清晨參加元旦升旗典禮時受訪說，花媽的身體恢復狀況非常好，這也是大家的一個期待；「在生涯的部分，或所謂工作的部分，這個我們毫無所悉」，也希望花媽能夠加油，身體能夠更加健康。

    「菊系人士」則透露，陳菊仍在積極復健中，並未聽說農曆年前會出院的安排，更無年後上班規劃，建議以醫院與家屬說法為準，外界無須過多臆測。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播