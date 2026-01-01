傳陳菊過年前後出院、上班？陳其邁四字回應

陳其邁（左二）強調陳菊身體恢復狀況非常好。（記者葛祐豪攝）

外傳監察院長陳菊復原狀況比預期好，預計今年農曆年前出院、年後上班；對此，高雄市長陳其邁今（1日）受訪指出，陳菊身體恢復狀況非常好，但工作部分他「毫無所悉」。

前高雄市長、監察院長陳菊於前（2024）年底因感冒而身體不適，前往高醫就診，健檢時檢查出右側腎臟發現腫瘤，手術後又傳出腦血管阻塞等狀況，緊急住院治療，至今仍舊請假中。

請繼續往下閱讀...

有媒體指陳菊已恢復行走能力，雖語言表達有受損，但整體狀況並非完全無法負荷公務，推測陳菊不排除農曆年前、大約2月初出院，確切出院日期尚未拍板；另也考量傳統習俗多避免在醫院過農曆年，加上長期住院復健，若身體狀況許可，出院返家屬合理安排。

對此，市長陳其邁今天清晨參加元旦升旗典禮時受訪說，花媽的身體恢復狀況非常好，這也是大家的一個期待；「在生涯的部分，或所謂工作的部分，這個我們毫無所悉」，也希望花媽能夠加油，身體能夠更加健康。

「菊系人士」則透露，陳菊仍在積極復健中，並未聽說農曆年前會出院的安排，更無年後上班規劃，建議以醫院與家屬說法為準，外界無須過多臆測。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法