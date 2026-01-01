藍白毀憲亂政一整年 卓榮泰2026年許下這願望

行政院長卓榮泰在臉書表示，新年的曙光，衷心的願望，希望國會不再提出違反憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律的各種法案，凡事合法合憲，以人民為依歸，為國家而團結。（圖取自卓榮泰臉書）

2025年在藍白毀憲亂政下，政局混亂一整年，今天是2026年元旦，行政院長卓榮泰在臉書表示，新年的曙光，衷心的願望，希望國會不再提出違反憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律的各種法案，凡事合法合憲，以人民為依歸，為國家而團結。

卓榮泰表示，2026 第一道曙光，迎接全新的力量。清晨前往總統府元旦升旗典禮的車上，心中不停的禱念。首先，感謝國軍官兵、海巡弟兄姊妹的守護，中華民國國旗始終冉冉升起、勇敢前行，「民主、和平、繁榮」將永遠與國人同在。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰指出，新年的曙光，衷心的願望：1、今年中央政府總預算，請立法院儘速付委審議。2、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例及預算，請立法院儘速付委審議。3、行政院版財政收支劃分法，請立法院儘速付委審議。4、中選會新人事案，請立法院儘速行使同意權。藉此展開朝野互動新模式，建立共識、加強合作。

卓榮泰強調，年後的政局，負責的允諾，1、軍人待遇條例；2、警察人員人事條例；3、公教人員退休相關法律，憲法法庭既恢復正常運作，將來依照釋憲結果，「該怎麼辦就怎麼辦」。

4、老農年金等福利津貼；5、兒少未來教育發展帳戶，行政院已具體研議多時，將多聽取各方意見，只要合於民主程序、實質充分討論、兼顧財政永續，行政院當與立法院協商溝通，均衡國人生活品質。

卓榮泰說，有願望、有允諾，更有拜託：希望國會不再提出違反憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律的各種法案，凡事合法合憲，以人民為依歸，為國家而團結。新的ㄧ年、新的合作！新的一年、全速前進！祝中華民國台灣 2350萬國人榮耀、自信、國富、民安！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法