    政治

    中共軍演怪賴清德？ 葉耀元連拋3問狠酸郭正亮說法

    2026/01/01 10:16 即時新聞／綜合報導
    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

    中共昨晚稱其所謂「正義使命-2025」的對台針對性軍演結束並已「完成各項任務」，針對共軍連日軍演，前立委郭正亮指稱總統賴清德是「台灣有史以來最危險的總統」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元提出3個問題，狠酸「這種言論就是中共對台的假訊息跟認知作戰」。

    葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發媒體報導截圖，標題為「郭正亮曝『賴清德又要抓狂』：台灣有史以來最危險總統」，內容提及「總統賴清德近日受訪稱共軍幾十年未越雷池因『實力不到』，隨即出現解放軍『正義使命』圍台演習，連Threads投票也一面倒歸咎於賴清德。前立委郭正亮直指對岸上月30日軍演，可能『預判』到賴清德元旦演說會狂飆，且未來半年賴還會一再抓狂，真的是有史以來最危險的總統」。

    葉耀元接著反問，試想想：

    1. 你會為了一件根本沒有發生的事情，也可能根本不會發生的事情，花大錢做環島軍演？共產黨現在哪來那麼多錢給他們燒？

    2. 所以什麼是「狂飆的演說」？強調保護我國的國家安全跟主權是所有執政者都應該厲行的工作，難道郭正亮認為只要是中共聽了會不開心的話就是「狂飆」嗎？

    3.「我以為這種言論就是中共對台的假訊息跟認知作戰，你認為呢？」

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「郭正亮的腦子才是史上最危險」、「危險的是中共」、「中時真的只會帶風向」。

    相關新聞請見︰

    軍演結束仍有機艦進入我應變區 國防部：維持適切應變機制

    相關新聞
    政治今日熱門
