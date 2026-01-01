任內最後一次主持元旦升旗 盧秀燕：和平安全台灣才會富強

台中今元旦升旗典禮請到88位英雄展護巨幅國旗。（記者廖耀東攝）

今天是新年元旦，台中市長盧秀燕任內最後一次主持元旦升旗典禮，近日中共圍台實彈射擊軍演，引起關注，她說，這幾天面對國內外的局勢的動盪和紛擾，唯有和平和安全，台灣才會富強，人民才會幸福，她許下新年心願盼國泰民安、風調雨順、台中繁榮、人民幸福。

台中市今天早上元旦升旗典禮吸引近兩萬民眾參與，典禮由台中女中樂儀隊精彩的操槍演出揭開序幕，並持護國旗進場，台中市另邀請88 名救災與復原英雄聯手展護全國最大巨幅國旗，並由消防局、建設局、環保局、水利局等局處救災超人代表領唱國歌，還有英勇的「搜救超犬」Uno 與Ring也現身會場。

盧秀燕致詞時指出，今天是她任內最後一次主持元旦升旗典禮，近來有份民調有超過7成的市民感到幸福，幸福得來不易，如果沒有和平安全，各行各業都沒有辦法安心生活和發展，國家和台中也沒有辦法繁榮和進步。

她說，這幾天面對國內外的局勢的動盪和紛擾，有很多的人心裡感到不安，大家都擔心是不是能夠維持這份得來不易的安居樂業和幸福；她想強調，唯有和平和安全，台灣才會富強，人民才會幸福。

盧秀燕說，她與市府團隊存在的意義，就是要撐起一把傘，好好的保護市民，讓這座城市不會因為任何的風雨而動搖，過去7年她致力讓人民感到幸福，也是她最後一年繼續努力的方向，無論外在的環境如何紛擾、如何變化，她和市府團隊都會帶領台中努力前進，強力守護和平和安全。

盧秀燕也說，儘管國內外情勢辛苦且動盪不安，2026年元旦，她的第一個新年願望就是誠心祝福國泰民安、風調雨順、台中繁榮、人民幸福，祝大家新年快樂，愛大家。

台中元旦升旗維安也加強戒備，（記者廖耀藉攝）

台中元旦升旗台中女中儀隊護國旗進場。（記者廖耀東攝）

台中市長盧秀燕任內最後一次主持元旦升旗典禮。（記者廖耀東攝）

