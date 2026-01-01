為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    任內最後一次主持元旦升旗 盧秀燕：和平安全台灣才會富強

    2026/01/01 09:40 記者蘇孟娟／台中報導
    台中今元旦升旗典禮請到88位英雄展護巨幅國旗。（記者廖耀東攝）

    台中今元旦升旗典禮請到88位英雄展護巨幅國旗。（記者廖耀東攝）

    今天是新年元旦，台中市長盧秀燕任內最後一次主持元旦升旗典禮，近日中共圍台實彈射擊軍演，引起關注，她說，這幾天面對國內外的局勢的動盪和紛擾，唯有和平和安全，台灣才會富強，人民才會幸福，她許下新年心願盼國泰民安、風調雨順、台中繁榮、人民幸福。

    台中市今天早上元旦升旗典禮吸引近兩萬民眾參與，典禮由台中女中樂儀隊精彩的操槍演出揭開序幕，並持護國旗進場，台中市另邀請88 名救災與復原英雄聯手展護全國最大巨幅國旗，並由消防局、建設局、環保局、水利局等局處救災超人代表領唱國歌，還有英勇的「搜救超犬」Uno 與Ring也現身會場。

    盧秀燕致詞時指出，今天是她任內最後一次主持元旦升旗典禮，近來有份民調有超過7成的市民感到幸福，幸福得來不易，如果沒有和平安全，各行各業都沒有辦法安心生活和發展，國家和台中也沒有辦法繁榮和進步。

    她說，這幾天面對國內外的局勢的動盪和紛擾，有很多的人心裡感到不安，大家都擔心是不是能夠維持這份得來不易的安居樂業和幸福；她想強調，唯有和平和安全，台灣才會富強，人民才會幸福。

    盧秀燕說，她與市府團隊存在的意義，就是要撐起一把傘，好好的保護市民，讓這座城市不會因為任何的風雨而動搖，過去7年她致力讓人民感到幸福，也是她最後一年繼續努力的方向，無論外在的環境如何紛擾、如何變化，她和市府團隊都會帶領台中努力前進，強力守護和平和安全。

    盧秀燕也說，儘管國內外情勢辛苦且動盪不安，2026年元旦，她的第一個新年願望就是誠心祝福國泰民安、風調雨順、台中繁榮、人民幸福，祝大家新年快樂，愛大家。

    台中元旦升旗維安也加強戒備，（記者廖耀藉攝）

    台中元旦升旗維安也加強戒備，（記者廖耀藉攝）

    台中元旦升旗台中女中儀隊護國旗進場。（記者廖耀東攝）

    台中元旦升旗台中女中儀隊護國旗進場。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕任內最後一次主持元旦升旗典禮。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕任內最後一次主持元旦升旗典禮。（記者廖耀東攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播