任內最後一次元旦升旗 陳其邁批中國軍演盼台海和平

陳其邁期盼新的一年，台海能維持和平穩定，也盼立法院儘速通過國防預算。（記者葛祐豪攝）

高雄市議會與市府今（1日）清晨於文化中心舉辦元旦升旗典禮，這也是市長陳其邁任內最後一次參加元旦升旗，他受訪時批評中國環台軍演，C穩定；新的一年希望台海維持和平與穩定，也盼立法院儘速通過國防預算，強化台灣自我防衛安全。

陳其邁表示，高雄市每年都要舉行元旦升旗典禮，首先祝所有市民新年快樂。最重要的是，之前剛發生中國的環台軍演，東亞的和平與穩定，被片面破壞與改變，也對台灣的安全形成威脅，這都不是兩岸人民所樂見的。

陳其邁說，在環台軍演過程中，國軍弟兄姊妹24小時嚴守台灣的安全，可說是非常非常辛苦，今天也特別向所有國軍弟兄姊妹致敬，非常感謝他們，能夠固守台灣、守衛安全；新的一年，他也期盼立法院能儘速通過國防預算，強化台灣自我防衛安全，這也是國人深切的期待。

展望新的一年，陳其邁期盼高雄可以持續進步，尤其經濟發展、產業轉型，對高雄至關重要，市府配合中央半導體S廊帶計畫，希望今年能有更多廠商投資高雄，讓高雄繼續前進。

此外，陳其邁指出，高雄也有非常多的重大建設持續推動，包括捷運四線齊發，但在立法院也碰到《財政收支劃分法》問題，造成光是高雄捷運就有103億短缺，對市府是非常沉重的負擔，他希望朝野和諧，能夠儘速就《財劃法》的修正進行討論，這對高雄來講非常重要。

陳其邁強調，就全球的安全局勢來看，包括俄烏戰爭或東亞的和平與穩定，都是世界共同關注焦點。他希望新的一年，台海能維持和平與穩定，台灣因應美國關稅及地緣政治的挑戰，也能夠克服困難，這是新年最大的期待。

談到今年是擔任高雄市長任內，最後一次元旦升旗，陳其邁表示自己還是平常心，重申「台海的和平與穩定，非常的重要」，強化國防、增加國防的預算，持續打造一個韌性社會，不管是因應安全挑戰或氣候的變遷等，都至關重要。

民進黨高雄市長初選四位角逐者人，今天都參加升旗典禮；陳其邁說，明年的升旗典禮就換市長，也許在他旁邊這幾位，或是其他候選人，都有機會當高雄市長，希望他們都能接棒，繼續帶領高雄前進，這也是市民的期待。

