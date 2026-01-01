為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    感謝憲法法庭展現道德勇氣 賴清德喊話朝野：盼打破僵局、開創新局

    2026/01/01 09:38 記者陳昀／台北報導
    總統提及立法院強行通過許多違憲法案、杯葛福國利民法案，感謝憲法法庭秉持專業與道德勇氣，讓憲法法庭恢復運作，期待2025年的僵局不會延續到2026。（記者叢昌瑾攝）

    總統提及立法院強行通過許多違憲法案、杯葛福國利民法案，感謝憲法法庭秉持專業與道德勇氣，讓憲法法庭恢復運作，期待2025年的僵局不會延續到2026。（記者叢昌瑾攝）

    2026年元旦，賴清德總統今在總統府以「韌性之島，希望之光」為題發表談話，總統提及立法院強行通過許多違憲法案、杯葛福國利民法案，感謝憲法法庭秉持專業與道德勇氣，讓憲法法庭恢復運作，期待2025年的僵局不會延續到2026，攸關國家生存發展的建設不會再因杯葛而停滯，並重申願在合憲方式下赴立法院進行國情報告，由衷期盼朝野能共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。

    賴清德指出，展望新年將推動4個總目標，包括打造安全堅韌的台灣、邁向智慧繁榮的台灣、建構更均衡發展的台灣，以及促成民主團結的台灣。

    針對促成民主團結的台灣，賴清德表示，過去一年，許多福國利民的法案，因為政治杯葛，被嚴重延宕；更有許多有違憲之虞的法案，被強行通過。

    賴清德指出，民主的真諦，在於即便有不同的意見，大家都願意遵守憲法，以憲政秩序為最大公約數。憲法著重權力分立、相互制衡，憲法也是人民權利的保障書，倘若憲政體制不被遵守，單一權力無限擴張，受苦的都是人民，被毀棄的則是國家。

    賴清德表示，感謝憲法法庭秉持專業與道德勇氣，做出符合憲法和人民期待的決定，讓憲法法庭恢復運作，保障人民權益。

    賴清德說，今天天亮的時候，我相信很多人心情都一樣，期待在這個嶄新的開始，2025的僵局，不會延續到2026。攸關國家的生存發展的建設不會再因杯葛而停滯。

    賴清德強調，身為總統，他會積極行動，促成朝野合作。他也要重申，只要有助於化解對立、凝聚共識，他願意在「憲法增修條文」第4條第3項、以及憲法法庭113年憲判字第9號，所揭示的合憲方式下，赴立法院進行國情報告，由衷期盼，新的一年，朝野能夠共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播