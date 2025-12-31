還原高虹安男友李忠庭喬2023跨年標案 錢康明直播曝「7頁怪談」

新竹市長高虹安回歸市府，其任內的前文化局長錢康明今晚跨年夜首直播還原李忠庭「7頁怪談」介入2023跨年活動始末。（擷取自錢康明直播畫面）

新竹市長高虹安因涉貪案件停職1年5個月後，今年12月16日因高院二審判決撤銷原貪污罪，改依使公務員登載不實的偽造文書判6個月，已於18日復職，今晚在大湳雅公園參加新竹縣市合辦的跨年活動。高虹安任內的前文化局長錢康明今晚則首度開直播，親自還原2023年高虹安男友李忠庭介入竹市跨年活動籌辦始末，提到高虹安當時明確指示他「李忠庭會處理跨年之事」，李忠庭還交給他「7頁」企畫書怪談，直說2023年的跨年活動，李忠庭直接介入竹市府標案，導致高虹安公開錄影片向市民道歉。

錢康明今晚8點開直播，提到人生第一次開直播就獻給高虹安，花1個多小時說明。他提到，感謝高虹安讓他在2023年9月11日離開新竹市府，並還原2023年李忠庭介入新竹市跨年活動的過程，包括先是高虹安明確指示「李忠庭會處理跨年之事」，以及李忠庭多次打電話給他，不滿他當時到新竹縣府了解跨年活動事宜、更要求他需報備跟誰見面，都明確指出李忠庭涉入新竹市府標案的相關情節，而他2023年就已向市府政風處說明李忠庭介入市府標案的情形。

錢康明說，後來李忠庭給了他7頁的跨年企畫書內容，讓他傻眼，李忠庭竟以這樣的企畫書要辦2023跨年活動，稱是「7頁怪談」事件。後來因為李忠庭牽涉跨年標案，他在2023年9月時沒有任何理由被離職，在市府半年的公職服務時間，他問心無愧，也感謝高虹安讓他離開市府，不用再任何事都要跟李忠庭報備。

錢康明表示，還原此事，並不是要讓誰被關，只是提醒市府及想還原事實真相，如今高虹安復職、又參加今晚的大新竹跨年活動，讓他想起2023年的跨年始末，認為有必要讓網友及市民聽聽當年發生的事，以及他為何會「被離開」市府。

