基層黨務vs.青壯世代 藍營新竹縣長提名將二次協調

竹縣副縣長陳見賢從基礎做起、並擔任國民黨新竹縣黨部主委多年，掌握基層黨務系統。（記者廖雪茹攝）

新竹縣長選舉國民黨3搶1，在立委林思銘退出初選後變成兩將對決；副縣長陳見賢與立委徐欣瑩各出奇招爭取黨提名，選局暗潮洶湧，宛如一場基層黨務系統與青壯新世代的爭奪戰。

針對新竹縣長選舉，國民黨日前由副主席李乾龍、副秘書長李哲華出面，首次在縣長官邸協調；閉門宴之後，由縣長楊文科說明協調結果林思銘讓賢退出初選，但僵局未破。林思銘昨未現身，今天選在立法院召開記者會，以同志互打、內耗只會讓對手得利，團結為要，正式宣布退選。

陳見賢去年11月27日率先在議員、鄉鎮長、代表會和士農工商大陣仗的簇擁下，宣布參選新竹縣長；徐欣瑩則於12月18日在臉書粉專宣布角逐提名。據悉，藍營地方領袖在徐欣瑩宣布參選之前，曾私下展開勸退攻勢但未成。

這段期間為爭取曝光，陳見賢、徐欣瑩廣告看板遍地開花，彼此之間更是火花不斷。陳見賢從基礎做起並擔任國民黨新竹縣黨部主委多年，掌握基層黨務系統；擁有全國知名度的徐欣瑩爭取初選「全民調」，引發擁陳派反擊，也使得協調未達成初選機制的共識。

2026年九合一選舉被視為總統和立委大選的期中考，據悉國民黨中央轉達主席鄭麗文的指示，各縣市人選要在明年3月前確認；新竹縣向來被視為藍軍的票倉，楊文科屆滿卸任後的接班，國民黨有「絕對要拿下」的任務，因此預期黨內第二次的協調會，很快就會登場。

立委徐欣瑩經歷過大選，擁有全國知名度。（記者廖雪茹攝）

立委林思銘今天在立法院召開記者會，以同志互打、內耗只會讓對手得利，團結為要，正式宣布退選。（記者廖雪茹攝）

