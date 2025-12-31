中官媒稱封鎖台港口 海巡斥假訊息：監控驅離確保航行船舶安全

中國海警船配合軍演擾台海，海巡署一對一監控驅離。（記者邱俊福翻攝）

中國海警船配合軍演擾台海，中國官媒宣稱封鎖我國四座港口；海巡署說明，此為純屬不折不扣的假訊息，意圖混淆視聽，其實自29日上午起迄今，偕同國防部等國安單位，運用聯合情監偵手段，期間共計偵獲14艘中國海警船滯留於臺灣周邊海域，立即調度巡防艦艇，採一對一方式，全程有效監控、廣播驅離海警船，成功確保國內外航行中的船舶安全，各港口船舶進出不受影響。

海巡署進一步強調，將會持續維護海上交通線，並配合交通部航港局相關措施，保護過往船隻安全，不容中國海警僭越我國管轄海域。

海巡署表示，中國違反國際規範，在臺灣海峽及我國重要港口附近海域，以軍事脅迫恫嚇周遭國家，影響我國海域內船舶航行及旅運安全，不僅威脅臺灣，更破壞印太區域和平穩定，這種不負責任的舉止，非但不是正義的力量，更是區域麻煩的製造者，故將全天候掌握我國周邊中國艦船動態，堅定執法立場，秉持「不挑釁、不退縮、不衝突」等三原則，全力捍衛國家主權及海域安全。

