藍白擺爛不審總預算 卓榮泰：無法補助澎湖TPASS

今天是2025年最後1天，115年度中央政府總預算仍未審。行政院長卓榮泰今日指出，明年度總預算案如無法及時審查，將影響若干新興計畫及新增預算，例如TPASS補助澎湖縣7467萬元。（行政院提供）

2025年即將結束，藍白仍不審115年度中央政府總預算。卓榮泰今天主持「行政院離島建設指導委員會」第20次會議時表示，明年度總預算案如無法及時審查，將影響若干新興計畫及新增預算，例如TPASS補助澎湖縣7467萬元等，都無法在第一時間實施。

卓榮泰指出，明（2026）年「離島綜合建設實施方案第六期（2023-2026年）」進入最後1年，政院已責成國發會積極審議第七期方案（2027–2030年），將離島發展融入「六大區域產業生活圈–低碳樂活離島」規劃中，貫徹「均衡台灣」理念。

卓榮泰強調，明年度總預算案如無法及時審查，將影響若干新興計畫及新增預算，例如TPASS補助澎湖縣7467萬元，「縣市管河川及排水整體改善計畫」補助金門縣4000萬元、連江縣2000萬元等，都無法在第一時間實施。期待立法院加快審查速度，否則對於地方環境、安全、經濟、產業都會造成影響。

卓榮泰提及，「台灣有中央山脈，離島有中央政府」，行政院會做離島最強而有力的後盾，期許各部會以國家發展為念，並秉持中央與地方、台灣本島與離島為一體的精神，共同積極推動各項建設，讓離島居民安居樂業，並積極發展具地方與歷史特色的觀光景點。

國發會今日報告「各離島縣第七期（2027–2030年）離島綜合建設實施方案規劃方向及審議說明」，卓揆聽完後表示，請國發會確保計畫可行性及必要性。

卓榮泰進一步說，後續經行政院核定「第七期離島綜合建設實施方案」的預算需求，請各部會依「離島建設條例」規定，優先由中央公務預算支應；公務預算不足處，則由離島建設基金補足。

此外，為支持離島永續發展，照顧離島居民不中斷，卓揆指示政院主計總處會同國發會，依政院核定的各期方案內容及各年度滾動檢討需求，維持逐年編列適當額度預算撥充至離島建設基金。

