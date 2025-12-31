黃國昌「直球對決」沒打瘦瘦針？ 醫師拆解話術：又避重就輕

黃國昌推寫真集秀健身成果。（圖翻攝自黃國昌YT）

民眾黨主席黃國昌今天（31日）推出寫真集，大秀健身成果。黃國昌在短短一年內瘦了非常多，被質疑私下有打「瘦瘦針」，黃國昌今天在YT發片提到這件事說，瘦身成效不是靠打針吃藥就可以達成，有媒體就報導稱他「直球對決」質疑。不過，醫師蔡依橙對此相當不以為然，拆解話術直言黃國昌其實又在避重就輕！

黃國昌今天釋出露出腹肌的寫真照，還曝光拍寫真花絮，可以看到他健身有成。他透露，過去自己常常「鹹酥雞+啤酒」做消夜，他當時去找館長測試時，自己體重達94.8公斤，體脂肪31.9％，身體年齡達66歲。而在這一年中，他完全戒掉鹹酥雞，也認真吸收健康知識，終於換來健康身材。黃國昌說，有記者問過他有沒有打瘦瘦針，他現在因為運動，整個人更有活力、精神的感覺，絕對不是靠打針、吃藥可以達成。

有媒體報導稱黃國昌「直球」回應瘦瘦針質疑，蔡依橙在臉書發文吐槽黃國昌的回答，「第一，他有直球對決這個問題嗎？第二，他有否認自己打針嗎？第三，他如何有效閃躲核心問題，避免說謊，但又讓人得到錯誤的印象？我只能說，健身圈用黑魔法的，也常用類似的修辭。」

蔡依橙接著直言，黃國昌說「身體因為運動更有活力」，根本就沒有否認打針；「絕對不是靠打針吃藥可以達成」，這句話也沒問題，因為打針加上運動，效果當然比只有打針還要好。蔡依橙表示，人家問的是「是否有打瘦瘦針」，黃國昌回答的卻是「是否『只』有打瘦瘦針」，屬於典型的避重就輕答法，「跟他在政治上的發言非常一致。」

