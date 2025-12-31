轟中國無理取鬧軍演 卓揆：盼立院盡速通過防衛韌性條例

行政院長卓榮泰今日在「2025年行政院國防科技貢獻獎」頒獎典禮表示，中科院顧問徐炎廷及其研發團隊已為國家發展軍工產業打下基礎，期盼「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案儘速審議通過。（行政院提供）

藍白立委5度封殺1.25兆國防特別預算，不讓付委審查。行政院長卓榮泰今日在「2025年行政院國防科技貢獻獎」頒獎典禮表示，中科院顧問徐炎廷及其研發團隊已為國家發展軍工產業打下基礎，期盼「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案儘速審議通過，讓政府能夠結合民間產業，充實國防量能，進一步帶動國內軍工產業發展，深化與世界連結。

卓揆今天出席「2025年行政院國防科技貢獻獎」頒獎典禮，頒發獎座給國家中山科學研究院顧問徐炎廷博士，表彰其40餘年來長期深耕國防科技研發，帶領團隊持續精進反艦飛彈武器系統的貢獻。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰表示，選在2025年最後一天頒發國防科技貢獻獎，別具意義。尤其昨（30）日一整天，中國非常無理取鬧地在台海四周進行軍演，感謝國防部長顧立雄、所有國軍幹部及海巡同仁展現專業、戒慎因應，讓全世界看到一個對外使用武力恫嚇的政權，對航空及船舶的通行造成極大不便，引起國際社會的指責與不滿。

卓榮泰強調，台灣身處地緣政治第一線，更有責任、決心和能力，維護我國國防自主、國家主權，同時對於區域和平，也更應該多盡一分心力。

卓榮泰提及，徐炎廷博士領導團隊致力研發反艦飛彈武器系統40餘年，成功縮減飛彈體積占比，提升攜彈數量，並完成雄風三型等多種反艦飛彈武器系統量產部署，為建構我國「不對稱戰力」的關鍵技術付出相當大貢獻。

卓榮泰指出，誠如總統所說「和平靠實力，唯有實力，才有和平；也唯有團結，才沒有敵人」。透過頒獎典禮，希望讓社會大眾知道國家在各領域與工作崗位上，係以國家安全為至高目標，並據以同步發展經濟。

卓榮泰談及，總統於11月26日國安高層會議後記者會，特別說明政府提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案的理由，除了對外採購先進精準武器、引進AI高科技強化「擊殺鏈」能力之外，更重要的是，帶動國內軍工產業的發展。這項目標在過去看似遙不可及，但現在憑藉國內高科技實力作為基礎，全世界都在等待台灣能夠迎頭趕上，儘速發展非紅供應鏈。

卓榮泰進一步說，政院11月27日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，並送立法院審議，但目前立院仍未排入委員會審查。經過中國昨日軍演之後，朝野各政黨及國人更能感受到，提升國家國防戰力應是當前最需直接面對的問題，尤其國軍弟兄和國防科技研發人員日以繼夜為國家安全努力，我們應發揮國家的力量來支撐他們。

卓榮泰表示，立法院副院長江啟臣今日接受媒體專訪時表示：「我不認為在野黨不在乎國防預算，或者是不願意審國防預算。行政部門不要等到排審的時候，才去做答詢，應該要先找立委進行說明溝通細節」。他非常認同江的這番談話，至少表達了在野黨願意，也在乎國防預算，希望能夠說到做到。

卓揆今天出席「2025年行政院國防科技貢獻獎」頒獎典禮，頒發獎座給國家中山科學研究院顧問徐炎廷博士，表彰其40餘年來長期深耕國防科技研發，帶領團隊持續精進反艦飛彈武器系統的貢獻。（行政院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法