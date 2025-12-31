為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    朝野立委與勞動部達共識 拍板外送員專法名稱與意旨

    2025/12/31 19:58 記者林哲遠／台北報導
    朝野立委、勞動部達成共識確定外送員專法立法意旨及專法名稱，將法案定為「外送員權益保障及外送平台管理法」。外送員示意圖。（資料照）

    朝野立委、勞動部達成共識確定外送員專法立法意旨及專法名稱，將法案定為「外送員權益保障及外送平台管理法」。外送員示意圖。（資料照）

    立法院社會福利及衛生環境委員會今日就「外送員專法草案」進行朝野協商，朝野立委、勞動部達成共識確定立法意旨及專法名稱，將法案定為「外送員權益保障及外送平台管理法」。

    社會福利及衛生環境委員會日前初審通過「外送員專法」，明定外送平台業者給付外送員每筆訂單的基本報酬，不得低於45元的保障金額，且每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整；並建立外送員申訴制度。至於法案名稱及立法精神部分則因仍有歧義，保留送交朝野黨團協商。

    黨團協商針對法案名稱討論時，勞動部長洪申翰表示，勞動部願意扛下主管機關職責，若法案稱為「外送平台管理法」，就應該歸交通部主管，因此他希望法案名稱上把「外送員權益保障」、「平台管理」作為主體。

    經討論後，朝野立委與勞動部達成共識，將草案名稱定為「外送員權益保障及外送平台管理法」。第一條文草案立法精神明定，為保障外送員、消費者、合作商家權益及管理外送平台業者，以平衡各方權利義務關係，特制定本法，而權益保障及管理依本法規定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播