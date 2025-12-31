朝野立委與勞動部達共識 拍板外送員專法名稱與意旨

朝野立委、勞動部達成共識確定外送員專法立法意旨及專法名稱，將法案定為「外送員權益保障及外送平台管理法」。外送員示意圖。（資料照）

立法院社會福利及衛生環境委員會今日就「外送員專法草案」進行朝野協商，朝野立委、勞動部達成共識確定立法意旨及專法名稱，將法案定為「外送員權益保障及外送平台管理法」。

社會福利及衛生環境委員會日前初審通過「外送員專法」，明定外送平台業者給付外送員每筆訂單的基本報酬，不得低於45元的保障金額，且每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整；並建立外送員申訴制度。至於法案名稱及立法精神部分則因仍有歧義，保留送交朝野黨團協商。

黨團協商針對法案名稱討論時，勞動部長洪申翰表示，勞動部願意扛下主管機關職責，若法案稱為「外送平台管理法」，就應該歸交通部主管，因此他希望法案名稱上把「外送員權益保障」、「平台管理」作為主體。

經討論後，朝野立委與勞動部達成共識，將草案名稱定為「外送員權益保障及外送平台管理法」。第一條文草案立法精神明定，為保障外送員、消費者、合作商家權益及管理外送平台業者，以平衡各方權利義務關係，特制定本法，而權益保障及管理依本法規定。

