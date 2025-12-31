年終談話提兩岸血濃於水 習近平：祖國統一大勢不可阻擋

中國國家主席習近平今晚發表年終談話，涉及台灣部分，他宣稱「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。（翻攝直播）

中共對台發動「正義使命-2025軍演」，中國國家主席習近平今晚發表年終談話，涉及台灣部分，他宣稱「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。

中國官媒《央視》今天晚間7點聯播習近平發表新年賀詞的影片，習近平首先表示，2025年是「十四五」收官之年，5年來我們出力奮發，勇毅前行，克服重重困難挑戰，圓滿完成目標任務，在中國式現代化新征程上，邁出了穩健步伐。

習近平指出，令人難忘的是，我們隆重紀念中國人民抗日戰爭，及世界反法西斯戰爭勝利80週年，設立台灣光復紀念日，國之盛典、威武雄壯，勝利榮光、永載史冊，激勵中華兒女銘記歷史、緬懷先烈，珍愛和平、開創未來，凝聚起中華民族偉大復興的強國偉力。

習近平更說，前不久，他出席了全運會開幕式，粵港澳三地同心同行，令人欣慰。要堅定不移「一國兩制」方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。

據悉，習近平2024年終談話，在台灣方面有提到「兩岸同胞一家親」，他當時聲稱「誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。今年涉台部分則改成，「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。

