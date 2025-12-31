為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    年終談話提兩岸血濃於水 習近平：祖國統一大勢不可阻擋

    2025/12/31 19:45 記者陳鈺馥／台北報導
    中國國家主席習近平今晚發表年終談話，涉及台灣部分，他宣稱「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。（翻攝直播）

    中國國家主席習近平今晚發表年終談話，涉及台灣部分，他宣稱「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。（翻攝直播）

    中共對台發動「正義使命-2025軍演」，中國國家主席習近平今晚發表年終談話，涉及台灣部分，他宣稱「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。

    中國官媒《央視》今天晚間7點聯播習近平發表新年賀詞的影片，習近平首先表示，2025年是「十四五」收官之年，5年來我們出力奮發，勇毅前行，克服重重困難挑戰，圓滿完成目標任務，在中國式現代化新征程上，邁出了穩健步伐。

    習近平指出，令人難忘的是，我們隆重紀念中國人民抗日戰爭，及世界反法西斯戰爭勝利80週年，設立台灣光復紀念日，國之盛典、威武雄壯，勝利榮光、永載史冊，激勵中華兒女銘記歷史、緬懷先烈，珍愛和平、開創未來，凝聚起中華民族偉大復興的強國偉力。

    習近平更說，前不久，他出席了全運會開幕式，粵港澳三地同心同行，令人欣慰。要堅定不移「一國兩制」方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。

    據悉，習近平2024年終談話，在台灣方面有提到「兩岸同胞一家親」，他當時聲稱「誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。今年涉台部分則改成，「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播