    菲律賓關切中共軍演 林佳龍：維持台海和穩現狀已成國際共識

    2025/12/31 19:14 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍強調，維持台海和平穩定現狀已成國際共識，中國單方面武力恫嚇台灣的舉措不具任何正當性及合法性。（資料照）

    菲律賓國防部今（31）日就中國解放軍無預警環台軍演發布聲明嚴正關切。外交部指出，上述聲明是繼今年8月菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr., PBBM）及菲國外交部公開重申高度重視台灣海峽和平穩定的立場後，菲國政府相關部門再度公開關切台海周邊的和平與穩定。

    菲律賓國防部表示，嚴正關切中國對台灣愈發加劇的脅迫行動，並指出中國此舉已嚴重破壞區域和平穩定，更加劇已相當脆弱之地緣政治環境的緊張關係。此外，中國升高脅迫的影響並非只有兩岸關係，而是擴大至整個印太群體，菲律賓呼籲中國應當克制，遵循國際法及區域慣例，以和平方式解決爭端，而非採取欺瞞、脅迫或威嚇手段，菲律賓重申支持以實現自由、開放、穩定及以規則為基礎的印太地區。

    外交部長林佳龍表示，誠摯感謝包括菲律賓、日本、澳洲及紐西蘭在內的印太區域及全球其他理念相近國家，再一次清楚展現對於台海和平與穩定的支持與重視，以及對於維持台海現狀的明確立場；同時歡迎國際社會持續關注台海情勢。

    林佳龍強調，維持台海和平穩定現狀已成國際共識，中國單方面武力恫嚇台灣的舉措不具任何正當性及合法性，台灣作為國際社會的良善力量，將持續與理念相近國家攜手合作，共同促進全球與印太地區的和平、穩定與繁榮。

