柯文哲將為代孕遊說朝野立委 吳思瑤：盼優先審查總預算

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲預計本週五偕同主張代孕解禁的立委陳昭姿，拜會立法院衛環委員會的朝野立委，盼推動「人工生殖法」修法。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤今（31日）說明，代理孕母現階段宜脫鉤處理，是執政黨及社會的政策共識，民進黨願與民眾黨就社會具共識部分充分合作，也期待民眾黨團能優先審查國家總預算，莫再阻擋國防預算實質審查。

針對柯文哲擬親自遊說「人工生殖法」修法，吳思瑤表示，執政團隊一向樂見針對民生議案溝通對話，民生優先也是執政團隊努力的方向。

請繼續往下閱讀...

「預算就是民生，國防確保民生」，吳思瑤說，柯文哲曾任首都市長，一定深知政府運作不可一日無預算，人民福祉不可一日斷炊。呼籲柯為跨黨合作奔走之餘，也期待能督促民眾黨團踐行立委職責，優先審查國家總預算，莫再阻擋國防預算實質審查。

談及「人工生殖法」，吳思瑤指出，行政院已匯聚社會各界意見，研議提出政院版本送立院審查。民進黨政策優先開放已完成結婚登記的女同性伴侶，及未婚女性可合法接受人工生殖服務。為維護子女最佳權益及婦女生育健康，代理孕母現階段宜脫鉤處理，是執政黨及社會的政策共識。民進黨願意與民眾黨就社會具共識部分充分合作，催生健全人工生殖的法制。

對於柯文哲跳過兼任民眾黨主席暨黨團總召黃國昌，親自赴立法院遊說法案，外界解讀是柯對黃個人的從政風格及合作信任度存有疑慮。吳思瑤則回應，他黨事務不便多做評論。

民進黨立委林月琴證實，她昨天已收到拜會訊息，要討論法案當然沒問題，但直接拜會黨團即可。林指出，「人工生殖法」要討論的議題，從人工生殖專業機構相關評估、人工生殖子女的身分知情權，都需要大量時間討論研究。

林月琴表示，民進黨團過去兩年，從團體拜會、座談會、政策小組與行政立法都一直在討論，她與黨團也積極搜集意見、直到上禮拜還召開座談會討論，也一直是黨團的優先法案。林呼籲，法案討論要理性，「千萬不要只是因為兩年條款要到了，就想要匆匆忙忙處理。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法