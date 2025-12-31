為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    反制藍白「反年改」法案 政院：今已遞狀聲請釋憲及暫時處分

    2025/12/31 18:03 記者陳鈺馥／台北報導
    行政院發言人李慧芝。（資料照）

    藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。行政院長卓榮泰已表明，政院不會提覆議；行政院發言人李慧芝今（31）日表示，行政院已於今日稍早前往憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。

    藍白立委聯手下，立法院12月12日三讀通過「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第37條、第38條及第67條，及「公務人員退休資遣撫卹法」第37條、第38條、第67條等修正條文；銓敘部送交國會報告示警，修法將造成退撫基金「收支再度失衡」、「政府撥補加重」、「基金提前用罄」，政府撥補將高達6970億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。

    李慧芝今日指出，立法院所通過的這兩部法案，程序上存在重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，實質內容牴觸憲法第70條，侵害行政院預算編列權，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義，不但未來的基金虧損恐怕將由全民負擔，7年來的年金改革階段性成果也將前功盡棄。

    李慧芝強調，行政院為守護憲法及權力分立的憲政架構，今日已提出釋憲及暫時處分之聲請。在憲法法庭作出判決前，行政院也會在憲法賦予的行政權範圍內，做出合法合憲的適當處置。

