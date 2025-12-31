藍白拒審預算真的是監督賴政府？ 她曝「真相」：是偷懶放水

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025年只剩幾小時，2026年中央政府總預算仍被藍白立委卡關，尚未付委審查。時代力量黨主席王婉諭今天（31日）慨歎，這無疑創下台灣國會民主化以來最難堪的紀錄，藍白口口聲聲說是要監督政府，但這樣蓄意杯葛其實是放棄了實質監督的權力，讓行政院照舊執行預算。

王婉諭傍晚在臉書發文，「今晚就要跨年了。但你知道嗎？2026 年的中央政府總預算，至今還沒有開始審查。對，不是還沒審完，是根本還沒開始。依照《預算法》規定，總預算案理應在前一年的11月底前審查完畢。即使過去常會拖到農曆年前後，但今年已經不是『審查延宕』，而是到現在為止，連『交付委員會審查』都還沒。這也正式創下台灣國會民主化以來，最難堪的紀錄。」

「你可能會想問『那明天就要2026年了，預算還沒審，政府不就要關門了嗎？』台灣和美國不一樣，我們的制度不允許政府因此癱瘓。即使總預算沒有審定，政府還是可以依照今年的計畫繼續執行。所以，如果你以為在野黨不審預算是為了監督，那你恐怕誤會了。拒絕審預算，反而是在偷懶放水。因為這等於讓行政院在沒有任何國會實質監督的情況下，照舊執行預算。反過來說，如果真的想刪減、凍結預算，要求部會說明，那就更應該把預算送進委員會，而不是整個擱置。我相信大家都還記得，今年初預算審查的亂象。今年已經審得夠糟了，結果到了年底，在野黨乾脆選擇雙手一攤，直接不審了。」

王婉諭繼續寫道：「那也有人會問『既然這樣，行政院不是反而樂得輕鬆嗎？』這就要看，明年有哪些新編的預算，會因為立法院不審而不能用。根據主計總處的資料，明年度的新興計畫總額達2992億元，其中占比最高的，就是高達780億元的國防預算，包括機艦與戰甲車維保、彈藥籌補，以及新式武器採購。這才是關鍵。昨天，立法院也召開了今年最後一次程序委員會，第五度封殺國防特別預算條例。我之前就說過，真的想監督，就進委員會審，擋在程序委員會，就是蓄意杯葛。和總預算一樣，如果特別預算條例沒有進入委員會，立法院就無法討論實際要編多少錢、分幾年執行、採購如何規劃，等於是放棄了實質監督的權力。」

「中共的軍演至今還沒結束，但立法院卻提前進入休眠模式。更讓人不解的是，在野黨昨天甚至說，他們拒審國防特別預算條例的理由之一，是因為中共可能在2027年做好攻台準備，因此2030年才會到貨的武器『來不及保護台灣』。這樣的說法實在有夠荒謬。你會因為快要生病，就拒絕保養身體嗎？你會因為地震隨時會來，就因此不補強房屋嗎？我們都不希望戰爭爆發，但我們如果不努力做好準備、盡可能地提升實力，那戰爭只可能會帶來更嚴重的後果。更何況，這些話術、理由，都無法解釋，為什麼國會要拒絕審查總預算與國防特別預算條例。」

最後王婉諭寫道，「對於掌握國會多數的在野黨，人民期待的，是你用理性、專業的態度來審查預算、實質監督；用負責任的態度來告訴社會大眾，哪些預算應該編、哪些有問題。很遺憾，在2025年只剩下幾小時的現在，中國國民黨與台灣民眾黨，依然沒有搞懂這個最基本的道理。」

