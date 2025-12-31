國台辦跳針「軍演是正義之舉」陸委會：是要消滅中華民國

共軍在距離台灣最近的福建平潭島實施實彈射擊。（法新社資料照）

雙城論壇結束隔天，中國隨即對台展開軍演，30日更發射數十枚火箭彈落在台灣本島24海里鄰接區。中國國台辦發言人張晗今日嗆聲，「賴清德當局」為一黨私利，大搞倚外謀獨、倚武謀獨、備戰謀獨，解放軍軍事行動是捍衛國家主權和領土完整的正義之舉。陸委會痛批，兩岸問題的關鍵，在於中共無視，甚至想要消滅中華民國的存在。

中國對台無預警發動「正義使命2025」軍演，台媒今日在國台辦記者會上問及，中方宣稱要大交流，但展開交流又軍演，交流意義何在？張晗跳針回應，當前台海緊張動盪局勢的根源，在於「賴清德當局」頑固堅持台獨分裂立場，勾連外部勢力進行謀獨挑釁。

張晗聲稱，「賴清德當局」為一黨私利，不斷勾連外部勢力謀獨挑釁，大搞倚外謀獨、倚武謀獨、備戰謀獨，如任其一意孤行，台灣只會滑向災難。

張晗更說，解放軍有關軍事行動是對「台獨」分裂勢力和外部勢力干涉的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要正義之舉。

對此，陸委會強調，兩岸問題的關鍵，在於中共無視、甚至想要消滅中華民國的存在；但不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國要生存、要發展的堅定決心，不能改變中華民國已經存在115年，並在經濟發展與民主深化取得巨大成果的事實。

