為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國台辦跳針「軍演是正義之舉」陸委會：是要消滅中華民國

    2025/12/31 18:14 記者陳鈺馥／台北報導
    共軍在距離台灣最近的福建平潭島實施實彈射擊。（法新社資料照）

    共軍在距離台灣最近的福建平潭島實施實彈射擊。（法新社資料照）

    雙城論壇結束隔天，中國隨即對台展開軍演，30日更發射數十枚火箭彈落在台灣本島24海里鄰接區。中國國台辦發言人張晗今日嗆聲，「賴清德當局」為一黨私利，大搞倚外謀獨、倚武謀獨、備戰謀獨，解放軍軍事行動是捍衛國家主權和領土完整的正義之舉。陸委會痛批，兩岸問題的關鍵，在於中共無視，甚至想要消滅中華民國的存在。

    中國對台無預警發動「正義使命2025」軍演，台媒今日在國台辦記者會上問及，中方宣稱要大交流，但展開交流又軍演，交流意義何在？張晗跳針回應，當前台海緊張動盪局勢的根源，在於「賴清德當局」頑固堅持台獨分裂立場，勾連外部勢力進行謀獨挑釁。

    張晗聲稱，「賴清德當局」為一黨私利，不斷勾連外部勢力謀獨挑釁，大搞倚外謀獨、倚武謀獨、備戰謀獨，如任其一意孤行，台灣只會滑向災難。

    張晗更說，解放軍有關軍事行動是對「台獨」分裂勢力和外部勢力干涉的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要正義之舉。

    對此，陸委會強調，兩岸問題的關鍵，在於中共無視、甚至想要消滅中華民國的存在；但不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國要生存、要發展的堅定決心，不能改變中華民國已經存在115年，並在經濟發展與民主深化取得巨大成果的事實。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播