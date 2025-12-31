立委赴中納管國台辦怒了！ 陸委會：不利統戰滲透中共當然反對

陸委會今日表示，本會今年4月民調指出，7成以上民眾認為中共對台滲透愈加嚴重，贊成立委赴中前須向政府申請許可後才能前往70.9％，顯示本次修正兩岸條例內容符合社會期待。（資料照）

行政院會日前通過兩岸人民關係條例修法，除公務員赴中全面納管外，並新增立委前往中國須經許可。中國國台辦今日嗆聲，民進黨當局出於「謀獨本性」，在島內大搞「台獨專制」、「綠色恐怖」。陸委會反批，台灣加強對公務人員的保護，不利中共對台統戰滲透，他們當然會高調反對。

根據修正草案，立法委員、退離職未滿3年的縣市長等人，赴中都須經聯審會審查許可，且民選公職人員如果赴中、有接觸中共黨政軍人士，回台後也得公開揭露。若未提供資訊或提供不實，可處2萬元以上、10萬元以下罰鍰，法案後續將函送立法院審議。

請繼續往下閱讀...

對於此一修法，國台辦發言人張晗指控，民進黨當局出於「謀獨本性」，處心積慮阻限兩岸交流、破壞兩岸關係，在島內大搞「台獨專制」、「綠色恐怖」，讓台灣社會人心惶惶、人人自危，已經遭到越來越多台灣民眾的反對和譴責。

張晗更說，事實將繼續證明，要和平、要發展、要交流、要合作的民心所向壓制不住，兩岸交流合作的滾滾洪流阻擋不了。

陸委會表示，本會今年4月民調指出，7成以上民眾認為中共對台滲透愈加嚴重，贊成立委赴中前須向政府申請許可後才能前往70.9％，顯示本次修正兩岸條例內容符合社會期待。

陸委會強調，我們修法強化公職人員赴中規範，主因是中共近年來不斷違法留置、盤問我方赴中的公職人員，要求他們洩漏公務資訊與秘密，甚至逼迫他們返台後要配合竊密、發展組織。台灣加強對公務人員的保護，不利中共對台統戰滲透，他們當然會高調反對。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法