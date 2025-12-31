為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌出寫真集秀肌肌 吳靜怡狠酸：端不出政策肌肉只好賣身！

    2025/12/31 18:20 即時新聞／綜合報導
    黃國昌出寫真集秀肌肉。（圖翻攝自黃國昌YT）

    黃國昌出寫真集秀肌肉。（圖翻攝自黃國昌YT）

    表態投入2026新北市長選舉的民眾黨主席兼黨團總召黃國昌，選在今天（12/31）推出個人寫真集，讓大家看自己減重一年的成果，引發外界熱議。不過名嘴吳靜怡狠酸，黃國昌就是端不出「政策肌肉」，只好「賣賣身拍肌肉」！

    黃國昌29日在YT直播開箱自己未來在新北的競選總部，說將來要把該競總變成民眾黨的「新北戰情室」，還說明年2月卸任立委後，會轉職成全職Youtuber兼任主席，到時會在競總弄個直播間。此外，黃國昌透露今年最後一天要推出個人生平首本寫真集，還自誇「不會輸給新北消防局（猛男）」；今天他除了釋出寫真照，還曝光拍寫真的花絮，可以看到他確實健身有成，有明顯腹肌。

    對此，吳靜怡在臉書發文酸，「『寫真集』大家聽到的瞬間，想到的絕對不是黃國昌有多帥、腹肌有八塊，而是柯文哲被檢調扣押硬碟中，那個『Women』資料夾裡面舒淇的『寫真集』。黃國昌在2025最後一天宣告出寫真集的行為，對於小草來說就是揶揄柯文哲獲得聲量偷臭阿北而已，國昌有勇氣自比新北市消防局猛男月曆，但事實看來就是端不出政策肌肉，只能賣賣身拍肌肉！新北市民要的應該是政策白皮書，而不是什麼寫真集吧！」

    她接著說：「黃國昌開箱辦公室，一貫延續用別人創意的壞習慣，抄襲『少康戰情室』名為『新北戰情室』，更宣布明年二月就要成為全職網紅，這是要大賺抖內的起手式。當然，也會讓人覺得是不是自立新北黨中央，台北就讓柯文哲辦公，黃國昌帶著五金釵另闢據點。（不論如何）黃國昌始終不會是民眾黨的太陽，最終也只是柯文哲全新硬碟『Men』資料夾內的寫真集罷了。」

